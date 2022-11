Excoordinador de inteligencia sobre Garcé: o cometió “error cósmico” o “es un zapallo”

Política

Antiguo militante tupamaro, Augusto Gregori fue asesor de la ex ministra de Defensa, Azucena Berrutti, y coordinador de los Servicios de Inteligencia del Estado durante el gobierno de José Mujica.

Esta mañana, Gregori fue entrevistado en el programa Nada que perder (M24) acerca del reciente y sonado caso de una filtración del Plan de Inteligencia 2022, situación que ameritó una denuncia del director de la Inteligencia del Estado, Álvaro Garcé, quien señala al Parlamento como fuente de dicha fuga.

Gregori señaló que el asunto tiene “varias facetas”, pero empezó por establecer que un “curso básico” de Inteligencia debe —por mera normativa— poseer trazabilidad.

“No hay forma de que un documento producido en Inteligencia no tenga trazabilidad, y si sale públicamente no se sepa quién es el responsable”, dijo el exfuncionario. Para Gregori, si lo antedicho no se cumple, “algo se hizo mal”.

Durante el reportaje, Gregori dijo haber sentido sorpresa por el planteo de Garcé ante Fiscalía. “Lo insólito de esto es que Garcé, en teoría por lo que uno sabe, hizo mal las cosas y le va a pedir a un fiscal que investigue una cosa que él no hizo”, dijo.

“Estoy entre azorado, asombrado y muy preocupado. Es de una gravedad institucional muy complicada. Involucra a la cabeza del Poder Ejecutivo. El jefe de Garcé es el presidente de la República, que salió a decir que si bien nunca supo quién hizo la filtración, él estaba seguro que al Parlamento. Es un ataque al Parlamento... este tipo de ataque se dio en el pachecato”, detalló Gregori, haciendo referencia al gobierno de Jorge Pacheco Areco (1967 -1972).

Posteriormente, insistió una vez más sobre la trazabilidad necesaria en el manejo de la documentación que va a entregarse a terceros y calificó de “disparate” lo hecho por Garcé en ese punto.

“O Garcé lo hizo por la de él [la filtración], lo cual es grave, y es muy difícil que inicie una acción judicial de estas características y que el presidente diga públicamente que el culpable es el Parlamento y se le sume el Ministerio de Defensa y de Interior...”, expresó.

Para Gregori, “Garcé cometió un error de carácter cósmico, o es un zapallo, o pisó una cáscara de banana. Estoy siendo gráfico porque a esta altura es difícil expresar con eufemismos el disparate que estamos viviendo. El silencio del Parlamento en general, sinceramente, no lo entiendo, que no se preocupen de la parte institucional, que fue un ataque furibundo del presidente”, dijo.

Asimismo, minimizó el riesgo que supone lo filtrado, dado que se trataría solo de “un punteo” del Plan de Inteligencia, por lo que en realidad debería ser algo público. “Lo secreto lo inventaron ahora con una agencia operativa al lado del presidente”, criticó.