Exconductor dijo que “La Diaria” mantiene solo a dos trabajadores de M24 tras su compra

El comunicador Andrés Reyes, exconductor del programa Todo por la misma plata en la emisora M24, publicó recientemente un texto en su blog personal en el que describe su experiencia tras quedar desempleado luego del cierre de la radio a fines del año pasado.

En este sentido, compartió su mirada sobre el futuro de las frecuencias que aquella ocupaba, días después de que se anunciara que La Diaria había iniciado el proceso de compra de las frecuencias de radio que pertenecían a M24 en Montevideo, Colonia y Maldonado.

En su relato, titulado “Diario de un despido — Después del final”, Reyes recordó la incertidumbre y la decepción personal y colectiva frente a la abrupta pérdida de su espacio de trabajo, al tiempo que describió cómo sus compañeros afrontan la reconfiguración de sus vidas profesionales tras esa desvinculación. “Algunos teníamos otros trabajos, otros pudieron enganchar en otros medios, pero los más están a la espera, apretando los últimos pesos del despido”, escribió el comunicador.

“Pienso también en los que hace mucho más tiempo que esperan otra oportunidad, o en los que se prepararon y nunca la tuvieron. Pienso incluso en los trabajadores de La Diaria que, para acceder a un mejor sueldo, tendrán que incorporar nuevas tareas. No debería ser así. Pero estos son los medios que tenemos”, añadió en su texto.

Por otro lado, dio detalles acerca del proceso de venta a La Diaria, ya que el pasado martes 3 de marzo Reyes concurrió a una reunión junto a autoridades de dicho medio. Allí se mencionó, entre otros aspectos, que la programación ya está armada y que “apenas si van a contar con un comunicador y acaso un técnico de los que integraban la plantilla de la extinguida emisora”.

De acuerdo con Reyes, La Diaria se apoyará en integrantes de su propio colectivo de trabajadores para los roles de producción, mientras que planean “salir a buscar figuras ‘no identificadas con los discursos de izquierda’ para poder estar mejor parados frente a las agencias a la hora de vender publicidad”, señaló.

Este “problema”, remarcó el exconductor radial, fue identificado por los dueños del medio como el causante de que tanto La Diaria como M24 tuvieran ventas “tan por debajo de lo que deberían tener en función de sus respectivas audiencias”.

Tal como informáramos, y como Reyes reafirmó en su escrito, se prevé que el próximo 6 de abril comiencen las emisiones a través de las FM de la radio que antes pertenecía a M24.

