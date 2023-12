Excandidato a intendente de Rocha por Cabildo Abierto se sumó a sector de Laura Raffo

Política

El excandidato a intendente por Cabildo Abierto (CA) en Rocha y actual director de Producción y Desarrollo de la intendencia departamental, Martín Rodríguez, anunció este miércoles que se sumará al sector liderado por Laura Raffo, Sumar.

El lanzamiento del sector en Rocha tendrá lugar este miércoles a partir de la hora 19 y contará con la participación de la precandidata presidencial blanca.

En las elecciones departamentales de setiembre de 2020, Rodríguez fue candidato a intendente de Rocha por la coalición en representación de Cabildo Abierto y obtuvo 4.300 votos, que sumaron a la victoria de los nacionalistas en el departamento después de tres gobiernos consecutivos del Frente Amplio.

Sin embargo, Rodríguez nunca mantuvo un buen vínculo con el senador Guido Manini Ríos. De hecho, en mayo de 2022, el líder de CA dijo que el jerarca municipal no pertenecía más al partido.

“Manini ahora dice que tiene un partido democrático y no quiere que yo sea parte de él porque pienso diferente. A tal punto de que anda comentando que estoy desafectado. Y no se desafecta a la gente de un partido político. No entiende que se puede opinar distinto dentro de un partido político. Me voy a ir de CA cuando yo tenga ganas, no cuando tenga ganas Manini”, dijo Rodríguez a Montevideo Portal en setiembre de 2022.

Rodríguez señaló este miércoles que abandonó CA hace “tres o cuatro meses”, y que ahora va a “trabajar para volver a ser candidato a intendente de Rocha, pero esta vez junto a Laura y por el Herrerismo”.

