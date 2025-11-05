Eurocommerce, empresa que presentó garantía de contrato con Cardama, fue disuelta

Internacionales

La empresa inglesa Eurocommerce Limited, encargada de la garantía del astillero español Cardama en el contrato con el Estado uruguayo por las dos patrullas oceánicas, fue disuelta por el registro mercantil del Reino Unido (llamado Companies House), según informó Búsqueda en primera instancia y consta en el sitio web del organismo.

En la página, la firma figura como “disuelta”, lo que entraría en vigor desde el 11 de noviembre. Un primer aviso se dio a mediados de agosto acerca de la eventual medida.

Por entonces, el registro alertó a la empresa que sería “dada de baja y disuelta”, a no ser que se presentara una “causa justificada en contrario”.

También se señaló que, en caso de disolución, “todas sus propiedades y derechos” se “considerarían bienes vacantes y pertenecerán a la Corona”, en referencia a la realeza inglesa.

El gobierno de Yamandú Orsi presentó una denuncia tras asegurar que la garantía de Eurocommerce era falsa.

Luis Calabuig de Leiva, el notario español que figura como labrador del acta de la garantía que presentó Cardama y avaló el gobierno uruguayo por la compra de las patrullas oceánicas, también presentó una denuncia ante la Policía de España por falsificación de firma.

