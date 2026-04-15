Etcheverry anunció US$ 2.600 de inversión y 50 licitaciones nuevas para el MTOP

Política

Montevideo Portal

La titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Lucía Etcheverry, anunció que el gobierno cuenta con US$ 2.600 en inversiones para el quinquenio, además de unas 50 licitaciones nuevas para realizar.

La jerarca discursó este miércoles en la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) y expuso los principales lineamientos de gestión del ministerio, junto al plan de inversiones en infraestructura y transporte para el período, de acuerdo con el texto difundido en la página web del MTOP.

Según sostuvo Etcheverry, la política de la Secretaría de Estado que lidera “se inscribe en los objetivos” del gobierno nacional: promover el crecimiento económico, fortalecer la protección social y garantizar “condiciones de seguridad y de convivencia” en el país.

“En ese marco, destacó que el Ministerio cuenta actualmente con más de 2.600 millones de dólares destinados a obras y servicios, con una planificación dinámica que marca el rumbo de la gestión y que se desarrolla en coordinación con distintos organismos del Estado”, detalla el comunicado del MTOP.

Uno de los ejes centrales de la presentación fue el plan de infraestructura, orientado a “mejorar la conectividad de las personas, la producción y la integración regional”.

En tal sentido, el MTOP tiene 77 contratos en ejecución y prevé más de 50 nuevas licitaciones en los próximos años. “El 40% de estas estará publicado entre 2026 y 2027”, acota el texto de la cartera.

“La inversión vial —que concentra una parte significativa del presupuesto— busca no solo fortalecer los grandes corredores logísticos, sino también intervenir en rutas secundarias y terciarias, con fuerte impacto en las economías locales y en la vida cotidiana de la población”, detalla el documento.

En materia de transporte, en tanto, la ministra “destacó avances en el sistema ferroviario, que alcanzó cifras récord de carga, y planteó la necesidad de consolidarlo como una política de Estado”.

A su vez, remarcó que el proyecto de movilidad para el área metropolitana es una de las prioridades para este período de gobierno.

Finalmente, Etcheverry llamó a “asumir la responsabilidad colectiva de construir” el desarrollo del país: “Construir presente y futuro es una tarea necesariamente colectiva, entre gobierno, empresariado y trabajadores”, concluyó.

Montevideo Portal