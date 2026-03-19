Etcheverry: administrar la Estación Central es un “hito histórico” que permite “soñar”

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El directorio del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) firmaron este jueves el traspaso de la Estación Central General Artigas, ubicada en Montevideo.

Esto se dio luego de que en la tarde de este miércoles, el BHU decidiera dejar la estación en manos de la cartera, lo que le puso un punto final a una situación que llevaba más de 20 años sin resolución y que permaneció bajo una disputa judicial, debido a que desde 2003 parte del terreno quedó sujeto a la empresa Glenby S. A., lo que impidió avanzar en distintos proyectos.

Luego de la firma, la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, brindó una rueda de prensa en la que aseguró que lo sucedido es “un hito histórico”.

“Fue un proceso muy largo que arrancó en 2001, donde hubo involucrado un montón de organismos”, reconoció la jerarca.

La titular del MTOP aseguró que es “una alegría” llegar al acuerdo y destacó el valor de la estación, por la que el Estado intentó en varias oportunidades llegar a un acuerdo.

Que la Estación Central pase a manos de la cartera “permite soñar”, dijo Etcheverry.

“Es una oportunidad para empezar a soñar en ese lugar de la ciudad que tanto lo necesita, en una zona deprimida que tiene un potencial enorme”, sentenció.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, dedicó una publicación en la red social X a la situación: “Es una gran oportunidad para Montevideo que nos entusiasma. Su escala, ubicación y valor patrimonial permiten repensar el uso del espacio para generar actividad cultural y económica, recuperando un punto estratégico del departamento”, escribió.

Además, mencionó que, desde la comuna capitalina, se ofrecerá al gobierno “todas las capacidades” para cooperar con las propuestas que impulsen en la Estación Central.

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