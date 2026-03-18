Política

BHU aprobó un acuerdo para que la Estación Central pase a manos de MTOP, que la expropiará

Montevideo Portal

El proceso en el que el Estado busca recuperar la Estación Central General Artigas, en Montevideo, tuvo en la jornada de este miércoles un nuevo capítulo. El directorio del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) resolvió firmar un acuerdo para que se liberen los padrones involucrados en el tema, una condición necesaria para que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) pueda continuar con las gestiones para revitalizar el predio, supo Montevideo Portal en base a información brindada por fuentes de Presidencia.

La decisión destrabó una situación que lleva más de 20 años sin resolución y que permaneció bajo una disputa judicial, en la que el Estado ha intentado en varias oportunidades realizar la expropiación.

El origen del conflicto inicia luego de que la estación dejara de funcionar en 2003. Desde entonces, una parte del terreno quedó sujeta a la empresa Glenby S. A., lo que impidió avanzar en distintos proyectos.

En 2013, la empresa inició una demanda contra el Estado que, si bien no prosperó, dio paso a nuevas instancias que terminaron por dejar sin efecto los diversos planes previstos para el predio.

A lo largo de los años, distintas administraciones intentaron resolver la situación. Hubo decisiones de expropiación en 2007 que luego fueron dejadas sin efecto en 2011, y un nuevo impulso en 2018, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, que tampoco logró concretarse.

Más recientemente, el MTOP avanzó en una fórmula para cerrar el conflicto mediante un acuerdo con la empresa. El esquema prevé la cancelación de deudas acumuladas por Glenby S. A. con distintos organismos públicos, además de un pago por la expropiación de los padrones.

Ese entendimiento no llegó a aprobarse antes del cambio de gobierno y quedó en suspenso. Con la nueva administración, las negociaciones se retomaron con la intención de ajustar las condiciones y alcanzar una salida definitiva.

En la misma línea, como adelantó en la mañana de este miércoles el periodista Leonardo Sarro, la resolución del directorio del BHU viabiliza el avance del proceso, ya que el MTOP podría profundizar las gestiones para concretar la expropiación y, eventualmente, recuperar el control total del área.

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