Estos son los precios promedio para alquilar un garage en el Centro, Cordón o Ciudad Vieja

La rentabilidad de los garajes en alquiler en Montevideo creció levemente en 2022, ubicándose en 5,3% anual según el último análisis del Mercado Inmobiliario de Mercado Libre.

En un estudio de los avisos publicados en la plataforma líder en publicaciones inmobiliarias de la región, en el último año móvil cerrado al 30 de junio, también aumentaron los valores de venta y alquiler de ese tipo de propiedades en la capital.

En esta línea, el informe sostiene que “la rentabilidad de los garajes es apenas más baja que la reportada en promedio para los apartamentos en la capital (5,9% según el último Reporte del Mercado Inmobiliario de Mercado Libre)".

En cuanto a los precios, los valores más altos de alquiler en dólares se encuentran en Pocitos, seguidos de Cordón, el Centro y la Ciudad Vieja.

En todos los casos, los valores de alquiler aumentaron levemente en el último año, pero no sucedió lo mismo en los precios de venta, lo que tiene un impacto dispar en los valores de rentabilidad.

De los barrios analizados, el más barato para alquilar un garaje es la Ciudad Vieja, con un costo promedio mensual de US$ 79 ($ 3.250 considerando cierre del dólar al 25 de octubre), sigue el Centro con US$ 82 ($ 3.375) y Cordón con US$ 86 ($ 3.540). El precio promedio más alto de los analizados está en Pocitos con US$ 96 ($ 3.950).

En tanto para comprar, el valor promedio en Pocitos es de US$ 20.000, lo mismo que en el Centro. En Cordón el valor promedio publicado es US$ 18.000 y en Ciudad Vieja US$ 17.000. La rentabilidad para esos barrios aumentó en general en el 2022 salvo para el Centro, donde el valor de venta aumentó más que el de alquiler.

El estudio de Mercado Libre analiza también la situación de los garajes en Santiago de Chile, comparando ambas ciudades. En cuanto a la rentabilidad, la capital chilena se ubicó en 4,8% para el último año, un poco más abajo que la de Montevideo, descendiendo de 5,4% que se ubicaba en 2021.

Los precios, medidos en dólares también descendieron en Santiago en todos los barrios analizados, y en promedio se ubicaron por debajo de los valores promedio de Montevideo.

En cuanto a los precios de venta también cayeron en el último año quedando, en promedio, muy similares a los de Montevideo.

“Entendemos que esto se debe en gran parte, al factor cambiario donde la moneda local chilena se ha depreciado con más fuerza y eso ha hecho caer los valores en moneda estadounidense”, señaló Pablo Brener, responsable de la sección de inmuebles de Mercado Libre para Uruguay y Argentina.

