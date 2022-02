Pocitos, Cordón y Centro fueron los barrios más demandados para vivienda en 2021

Economía

Montevideo Portal

Mercado Libre publicó días atrás su informe anual del mercado inmobiliario en el país en el que detalló los precios de alquiler y venta de inmuebles en barrios de Montevideo Ciudad de la Costa.

Según el reporte, los precios de las propiedades de Montevideo tanto para alquiler y compra aumentaron levemente durante 2021 a nivel general.

Sin embargo, entrando al detalle de tipo de vivienda y operación, hay comportamientos dispares; el precio de alquiler de casas tuvo un crecimiento de 3,5% en el último año, aunque con una leve caída en el último trimestre. En tanto, los precios de venta de casas crecieron 1,6%.

En el caso de los apartamentos, los precios de los alquileres se mantuvieron estables durante el año, mientras que los precios de venta crecieron levemente: 0,4%.

Entre los barrios de la capital el comportamiento de los precios también fue variable: barrios como Carrasco, Punta Carretas y Punta Gorda observaron un crecimiento anual cercano al 10% en el alquiler de apartamentos.

En alquiler de casas, se destacó el aumento de precios en barrios residenciales como Malvín (25,8%) y el Prado (18,6%), y sobre todo, el aumento del precio de las casas en Tres Cruces, superior al 30%.

Por el contrario, los barrios que mostraron baja de precios en los alquileres fueron La Comercial y Cerrito para casas, ambas con descensos cercanos al 8%, y en apartamentos Malvín Norte con un descenso de 8% y Cerrito casi de 3%.

Por otro lado, hubo una caída de avisos de alquiler tanto en Montevideo como en Ciudad de la Costa en relación a los avisos de venta, retornado a una proporción similar a la que había antes del inicio de la pandemia.

Se trata del tercer trimestre de caída consecutiva, luego de un pico de oferta de alquileres detectado en el primer trimestre de 2021.

En el último trimestre de 2021, la cantidad de avisos de propiedades en alquiler representó el 34% de la oferta total de avisos, apenas un punto porcentual por arriba de lo que se observaba en el primer trimestre de 2020, antes de que se iniciara la pandemia.

“El mercado inmobiliario local está reaccionando a muchos estímulos que se dieron de forma conjunta en los últimos años. No solamente por los vaivenes económicos de la pandemia, que todavía afectan al mercado, sino porque últimamente se está viendo una nueva configuración de la ciudad. Los centros de negocios ya no son los mismos que hace 10 años, y los impulsos impositivos favorecen la proliferación de nuevos emprendimientos constructivos en zonas que hasta ahora eran dejadas de lado. De a poco esa nueva configuración se está reflejando en los valores y preferencias de mercado, y como líderes del sector lo reflejamos en cada uno de nuestros informes” dijo Jonathan Szwarcman, gerente de Marketplace Inmuebles de Mercado Libre Uruguay.

Barrio a barrio

Pocitos, Cordón y Centro fueron los barrios más demandados de la capital, situación que se mantuvo durante todo el año.

En la Ciudad de la Costa los más buscados en 2021 fueron El Pinar, Solymar y Lagomar.

Por su parte, Carrasco, Punta Carretas y Malvín son los barrios con el precio por en apartamentos más alto de la capital, con valores de US$ 3.395, US$ 3.353, y US$ 3.190 respectivamente. Los barrios de la costa este de Montevideo están todos sobre o por arriba de los US$ 3.000 por m2.

En el otro extremo, Maroñas, Piedras Blancas y Colón son los barrios con precio por m2 de apartamentos más accesibles, por debajo de los US$ 900 en los tres casos.

A la hora de alquilar, Carrasco es el barrio con alquileres más altos con un promedio de $ 91.452, seguido de Punta Gorda con un promedio de $ 75.363 y en tercer lugar Punta Carretas con $ 30.757.

En tanto, los barrios más accesibles a la hora de alquilar son Jardines del Hipódromo ($ 10.467), Punta de Rieles ($ 10.748) y Nuevo París ($ 11.348).

En la Ciudad de la Costa, los barrios con m2 más alto son Parque Miramar con US$ 2.582 y Barra de Carrasco US$ 2.308, en ambos casos referidos a casas.

En dos zonas de la Ciudad de la Costa aumentó la oferta en los últimos años: Barra de Carrasco con US$3132 por m2 y Parque Miramar US$ 2.907 por m2.

A nivel nacional el precio promedio por m2 de casas en Maldonado es superior al de Montevideo, esto gracias a valores en varias localidades que rondan los US$ 3.000.

Excluyendo a la capital, los departamentos con valores más altos por m2 en casas, luego de Maldonado son Canelones (US$ 1.462) y Colonia (US$ 1.273). Luego, el litoral tiene valores ascendentes de norte a sur, pero todos cercanos a los US$ 1.000 el m2.

El valor mas bajo del país es en Treinta y Tres, con US$ 653 por m2.

¿Casa o apartamento?

En Montevideo y Ciudad de la Costa, la oferta de propiedades dividida en casas o apartamentos es inversa.

Mientras que en Montevideo la oferta de casas es de 18% y la de apartamentos 82%, en la Ciudad de la Costa es prácticamente al revés, 19% de apartamentos y 81% de casas.

De todos modos, gracias a la proliferación de apartamentos en Parque Miramar y Barra de Carrasco, la oferta de apartamentos en esa zona de Canelones creció casi 10% en los últimos 3 años.

El porcentaje de demanda por apartamentos es menor respecto a la participación de la oferta.

En Montevideo la oferta de apartamentos es de 83% y la demanda 64% del total de visitas; mientras que en la Ciudad de la Costa la oferta es de 19% y la demanda 6% (este guarismo se mantiene igual a pesar del crecimiento de la oferta en los últimos 3 años).

Un caso similar se da entre los avisos de alquiler, donde pese a tener una menor disponibilidad de oferta, existe una demanda superior.

Montevideo Portal