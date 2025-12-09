Política

Este miércoles se realizará la interpelación a la ministra Lazo por Cardama: los detalles

Este miércoles se desarrollará la interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, impulsada tras la denuncia y anuncio que realizó el Ejecutivo con respecto al astillero español Cardama, encargada de construir dos patrullas oceánicas.

Según supo Montevideo Portal, la bancada de legisladores del Frente Amplio recibió información sobre en qué está el caso y datos vitales sobre el accionar del astillero.

El pasado 25 de noviembre la Cámara de Senadores aprobó la instancia que estará a cargo del senador del Partido Nacional Javier García, quien supo ser ministro de Defensa en el gobierno liderado por Luis Lacalle Pou.

El gobierno realizó una denuncia penal contra la empresa por sospechas sobre una posible estafa después de haber firmado un contrato con el Estado uruguayo por más de US$ 92 millones, por lo que además, rescindió el contrato.

Luego de haber presentado la primera demanda, el Ejecutivo amplio la denuncia, entregando documentos a Fiscalía que detallaban una declaración del notario español Luis Calabuig de Leyva, que dijo que el astillero español falsificó su firma en un acta que acompañaba la garantía.

Tras esto, la oposición salió al cruce, cuestionando al gobierno. Incluso, el expresidente Lacalle Pou reapareció públicamente y aseguró que “había un acuerdo de que se necesitaban patrullas oceánicas”. Además, agregó: “Mi análisis de la situación es mucho más grave, es mucho más triste, porque yo creo que arrastraron al presidente a una operación política. No me cabe la menor duda. Porque resolver este tema de necesidad nacional sin ni siquiera avisar”.

Al anunciarse la interpelación, la jerarca del Ministerio de Defensa mencionó que Lazo aseguró que “es absolutamente válida la interpelación desde el punto de vista del contralor que ejerce el Parlamento”.

El primer año de esta nueva legislación ya cuenta con tres interpelaciones realizadas, la que se desarrollará este jueves será la cuarta y no será la última, ya que el 16 de diciembre, se dará la interpelación al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, la cual estará a cargo del diputado nacionalista Pablo Abdala.

Las primeras tres fueron al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

