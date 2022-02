Estabilidad, relaciones pacíficas e institucionalidad: discurso de Lacalle en Expo Dubái

Política

El jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dhabi y Comandante Supremo Adjunto de las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), recibió el pasado domingo, en el palacio Al Shati, al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.

El mandatario visitará dicho país para asistir el lunes a las celebraciones del Día Nacional de su país en la Expo 2020 Dubái. En este marco, ambas autoridades discutieron las relaciones bilaterales entre EAU y Uruguay y el mejoramiento y expansión de sus horizontes en varios campos, “en el mejor interés” de ambas naciones, según reportó la agencia oficial de noticias emiratí WAM.

Este lunes, en tanto, el presidente brindó un discurso ante autoridades de los EAU y miembros de su gobierno en el que comenzó haciendo énfasis en la importancia del sector privado. “Una y otra vez repetimos y estamos convencidos de que el sector privado es el que hace a un país pujante y lo hace progresar, que es el gobierno el que tiene que generar normas claras para que uno pueda en el correr de los años planificar la actividad y así generar prosperidad”, indicó.

En tanto, les contó a las autoridades emiratíes que el escudo de Uruguay tiene un caballo por su significado de libertad, además de resaltar que la temática ecuestre es un punto de conexión entre los locales y los orientales. “En nuestro stand hay una gran foto que es un caballo. Por supuesto que es lo que nos une muchas veces, acá veo gente de la actividad ecuestre y nos une con los Emiratos Árabes, pero sobre toda las cosas el caballo significa libertad y la libertad para los uruguayos es un bien muy preciado, un bien que muchas veces lo valoramos cuando nos falta. Por eso cuando uno se aleja del país y tiene la oportunidad de ver todo el material audiovisual que presentamos en la feria y nos encontramos con las mejores tradiciones de nuestro país”, expresó.

“Nuestro país es una gran nación que tiene un proceso acumulativo de muchísimos años y siempre tuvo un hilo conductor a través de la historia. La libertad como nación primero, pero siempre teniendo el individuo como centro y creo que de eso se trata los tiempos que vienen. Ojalá sin guerra, sin conflicto, pero otro tipo de libertades”, agregó.

En línea con el discurso, Lacalle dijo que Uruguay está dispuesto a “ofrecerle al mundo” los elementos necesarios para ser “libre” porque —dijo— no existe la libertad si uno no tiene alimentos, si no se tienen relaciones pacíficas, si no hay capacidad para adquirir tecnología de punta, si no se tiene la posibilidad de trasladarse. “Y Uruguay tiene para ofrecerle al mundo estabilidad”, señaló.

El mandatario aseguró que nuestro país dio “estabilidad cien años para atrás”, pero también tiene la posibilidad de hacerlo “cien años para adelante”. En este sentido, indicó que no sabe dónde será la próxima expo y que el ya no será presidente de la República, sin embargo, quien esté en su puesto “va a poder hablar de la libertad casi en el mismo sentido”.

“Las reuniones que hemos tenido, tanto con autoridades del emirato como con empresarios con fondos, allí está uno de los grandes pilares. En un mundo tan turbulento, nuestro país asegura los contratos, las leyes, la institucionalidad y, sobre todas las cosas, la paz. Bajo dos o tres ejes fundamentales, por suerte cada vez más presente en las nuevas generaciones. La salud en tres aspectos: la salud humana, la salud animal y la salud del medioambiente”, sostuvo.

“Hemos visto que las grandes naciones empiezan a entender el componente ambiental que está íntimamente ambientado con el componente económico. Uruguay es un país que ha hecho punta en temas ambientales y que tiene un compromiso grande. El otro punto es la seguridad alimentaria, seguridad que no solo es la capacidad de obtener los bienes necesarios en el momento necesario, no es solo la capacidad de recurrir a mercados. En nombre de mi país me atreví a pedir apoyo, nosotros necesitamos socios, y queremos que vayan a nuestro país a invertir, queremos que tengan la posibilidad de ser propietarios, socios, accionistas de la generación de los alimentos. Allí tenemos un enorme desafío”, añadió.

Por último, el presidente uruguayo dijo que, aunque la distancia parezca mucha entre Uruguay y los Emiratos, “es la misma que tienen con Australia”.

“Por eso hoy Uruguay, con el trabajo de muchos compatriotas, viene a poner a disposición sus mejores hombres, sus mejores mujeres, sus mejores tradiciones históricas, pero sobre todo lo que somos nosotros: constructores de presente y soñadores de futuro que todos los días desde el gobierno tratamos de construir”, concluyó.