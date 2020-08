Errandonea a Manini: “¿Fue partícipe y ahora se rasga las vestiduras? Que no sea cínico”

Política

Ignacio Errandonea, hermano de Juan Pablo Errandonea (secuestrado en 1976) e integrante de la asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, dijo este lunes a Montevideo Portal que, por los documentos a los que accedió, es muy probable que la exministra de Defensa Azucena Berrutti y el expresidente Tabaré Vázquez no estuvieran en conocimiento de lo declarado por el coronel retirado Gilberto Vázquez en 2006.

De las actas a las que accedió la asociación "se desprende que lo que le elevaron a la ministra de Defensa Azucena Berrutti fue un resumen hecho por los propios militares donde ocultaron eso", dijo sobre los delitos confesados por Gilberto Vázquez.

"Cuando leo todas las declaraciones de Gilberto Vázquez, estas que son tan gruesas, están en el acta 10, y cuando leo el resumen del acta 10 (...) no dice lo que pasó. ¿Y lo sancionan por algún delito de lesa humanidad? No, lo sancionan por haberse fugado y por haber usado peluca", expresó. Estos dichos de Errandonea refieren a que Vázquez fue citado a aquel Tribunal de Honor del Ejército no por delitos cometidos en dictadura, sino por haberse fugado cuando estaba a la espera de un pedido de extradición desde Argentina.

"Es más, yo nunca pedí las actas de ese Tribunal de Honor porque lo juzgaron por eso, no me voy a imaginar que el tipo largó todo esto. El que sabe es el que tiene que informar. ¿Y quién sabía? Los mandos generales que lo interrogaron y el comandante en jefe de la época (Carlos Díaz)", dijo y recordó que "tribunales de Honor hay miles" y pueden surgir por cualquier circunstancia ocurrida con integrantes de las Fuerzas Armadas, no solo por crímenes de la dictadura.

En este sentido, dijo que tal vez sí haya que prestar atención a las actas de los tribunales de Honor de aquellos que fueron convocados por cualquier otra circunstancia, ya que podrían contener graves confesiones como esta, aunque aseguró que "es imposible leer todo".

Además, recordó que, en contraposición a lo que afirmó el ministro Javier García en conferencia de prensa este lunes, en la asesoría jurídica del Ministerio de Defensa en 2006 eran "todos militares" y, según él, buscaron ocultar al Poder Ejecutivo lo declarado por Gilberto Vázquez.

Dijo que la asesoría jurídica "elevó un informe donde no menciona una palabra" sobre los delitos de lesa humanidad confesados. "Al juzgar con los ojos de 2020 una cosa que pasó en 2006 hay una pequeña diferencia: había dos civiles en el Ministerio de Defensa, ministro y viceministro, todo el resto eran militares. Entonces no tenés control".

Consultado acerca de si hubiera cambiado algo conocer las confesiones en 2006, dijo que sí, ya que aún hay quienes niegan la existencia del llamado "segundo vuelo". "Hubiera sido importante, el comandante en jefe y todos los generales que participaron encubrieron la declaración del delito, lo mismo que hizo (Guido) Manini Ríos con lo de (José) Gavazzo", apuntó.

Errandonea dijo que no cree que Vázquez y Berrutti tengan responsabilidad en no conocerse hasta ahora las actas del mencionado Tribunal de Honor, "¿pero si hay responsabilidades quién las tiene que atribuir? ¿Otro partido político o la Justicia?", preguntó.

"Dejemos actuar a la Justicia, si hay algo que les parece oscuro, vamos a la Justicia, por omisión o por acción, pero para todos, para Manini, Berrutti, (José) Bayardi, Tabaré, para todos", dijo.

Sin embargo, apuntó que frente a "las bestialidades" confesadas por el represor, "no podemos desvirtuar el tema". "Hinquémosle el diente a estos temas que es lo fundamental. Tenemos unas Fuerzas Armadas que constituyen un poder dentro del Estado, se arrogan el derecho de sentirse por encima de la ley, por encima de los poderes constituidos, desconocen y cuestionan la Justicia. Eso no arregla el Partido Nacional, el Partido Colorado ni el Frente Amplio, lo pueden arreglar los tres juntos".

"Lo que pedimos es dejar de echar agüita en su molino, a todos los partidos políticos, y que tengamos una visión nacional y democrática y digamos cómo hacemos para reinstalar las Fuerzas Armadas en la democracia, cómo hacemos para transformar estas Fuerzas Armadas y que brinden toda la información, que no tengan más secretos y que no operen de forma subversiva", reclamó.

Por otra parte, Errandonea se refirió a los dichos de Manini Ríos, quien consultado en Telenoche declaró que "es muy grave que hayan pasado tantos años y nunca se haya sabido" qué contenían estas actas.

Errandonea respondió que "él sabe muy bien que eso lo sabían las Fuerzas Armadas y que no lo informaron, y él fue parte del ocultamiento". "¿Él fue partícipe y ahora se rasga las vestiduras? Que no sea cínico, por favor".

"Está pedido su desafuero por no haberle informado a la Justicia sobre otro crimen, o sea, la política de los mandos del Ejército ha sido ocultar toda la información a la Justicia. Él tuvo posibilidades de acceder porque todas esas actas que conocemos están en el Comando. Cuando él tuvo las declaraciones de (Jorge) Silveira donde incrimina a Gavazzo en el crimen de (Roberto) Gomensoro, y datan de 2016, no las elevó a la Justicia, y después todo lo que confiesa Gavazzo, que es más explícito, tampoco lo llevó a la Justicia. Hizo que el Tribunal de Honor siguiera cuando su obligación era entregarlo inmediatamente a la Justicia. Él comete el mismo crimen y ahora se manda declaraciones retóricas cuando en definitiva tendría que responder por eso frente a la Justicia y no responde. Se amparó en los fueros a pesar de que dice que no, pero su partido lo defiende. Es como cuando éramos niños y decíamos: 'Agarrame que lo mato'. Es eso, es la actitud cobarde y cínica de siempre de los mandos militares".

