Envenenadora serial: detalles de investigación revelan escalofriante sangre fría

Internacionales

La Policía Civil de São Paulo, Brasil, continúa investigando a Ana Paula Veloso Fernandes, de 36 años, por su participación en al menos cuatro muertes, presuntamente por envenenamiento. Tal como informáramos, la mujer fue arrestada luego de que saliera a la luz información de uno de los casos, en el que mató al padre de una amiga suya, por encargo de esta.

Ahora, las investigaciones revelaron algo estremecedor: una cámara captó el momento en que la mujer sonrió —e intentó disimularlo— al enterarse de la muerte de su vecino Marcelo Fonseca, en Guarulhos, a quien ella presuntamente envenenó.

Según la policía, el gesto fue crucial para reforzar las sospechas de que ella no solo conocía el crimen, sino que era la autora. La estudiante de derecho es considerada una posible asesina en serie, con motivos que van desde la venganza hasta el lucro.

Fonseca fue encontrado muerto dentro de su casa en enero de este año. Ana Paula, quien se había mudado recientemente a la propiedad con el pretexto de alquilar, fue quien llamó a la policía y los acompañó. En las imágenes, divulgadas por O Globo, ella parece sorprendida, pero no puede evitar esbozar una sonrisa antes de recuperar su expresión de asombro.

Según las investigaciones, el veneno fue presuntamente administrado pocos días después de que la estudiante se mudara a la casa de la víctima. Ella permaneció en la propiedad después del crimen y, meses más adelante, fue vinculada a otras muertes similares, incluyendo la de una mujer y un hombre tunecino con quien mantenía una relación.

La policía dice que Ana Paula disfrutaba matando y manipulaba situaciones para engañar a los investigadores, haciéndose pasar incluso por testigo y hasta por víctima.

Asimismo, confesó que mató a diez perros durante sus “pruebas” para administrar el veneno, en procura de dar con una dosis mortal que provocara una muerte que pareciera por causas naturales.

Ana Paula y su hermana, quien también está siendo investigada, se encuentran en prisión preventiva. En su declaración, Ana Paula confesó haber participado en dos de los asesinatos, pero negó haber usado veneno. Su defensa alega que ella solo denunció los hechos y que la verdad se revelará al final de la investigación.

“Disfrutaba manipulando las investigaciones. Creaba versiones de los hechos, inventaba amenazas y utilizaba a la propia policía para respaldar su narrativa”, afirmó un investigador, en declaraciones recogidas por el citado medio.

Reincidencia

En mayo, meses después de la muerte de Fonseca, Ana Paula volvió a llamar a la policía, esta vez para denunciar la muerte de María Aparecida Rodrigues, una mujer que había conocido a través de una aplicación de citas.

Ella utilizó un nombre falso, Carla, y declaró en el informe policial que María Aparecida había sido asesinada por un policía militar con el que ella misma había estado involucrada.

“Ella llamaba, inventaba amenazas, escribía notas y hacía que las víctimas firmaran documentos que reforzaban sus historias”, explicó el inspector jefe Halisson Ideião.

Días después, insatisfecha con el informe —que certificó muerte natural—, Ana Paula volvió a llamar a la policía, alegando haber encontrado un pastel con “olor a muerto” en su estudio. Se llamó a peritos forenses, pero no se encontró nada.

A partir de allí, los investigadores cruzaron los registros y descubrieron que Ana Paula estuvo presente en todas las muertes investigadas, siempre como la persona que dio la alerta.

También presentó la denuncia policial por la muerte de Hayder Mhazres, un tunecino de 21 años con quien mantenía una relación. En otro caso —el que acabó por hacerla caer—, viajó a Río de Janeiro para envenenar a un anciano, padre de una excompañera de la universidad, a petición de su hija.

“Ella seguía viniendo a la comisaría, queriendo saber cómo avanzaba la investigación, si los informes forenses confirmaban el envenenamiento. Ese fue el punto de inflexión en la investigación”, dijo Ideião.