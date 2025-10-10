Gemela cómplice, 10 perros y cuatro muertos: caso de envenenadora serial supera la ficción

Internacionales

La argentina Yiya Murano entró en la historia criminal como epítome del envenenamiento serial, luego de que se comprobara que había asesinado a tres amigas.

Los crímenes ocurrieron en 1973, cuando Murano se vio incapaz de devolver a las tres víctimas el dinero que habían colocado en una estafa piramidal en la que ella las había introducido. Por ello, entre febrero y marzo las envenenó a las tres, crímenes por los que pasó 16 años en prisión.

Ahora, la brasileña Ana Paula Veloso, estudiante de Derecho, amenaza con quitarle el negativo honor a la asesina argentina, ya que, de comprobarse los cargos que se le achacan, sería responsable de la muerte de cuatro personas y 10 perros.

La situación salió a la luz luego de la muerte de Neil Corrêa da Silva, un jubilado de 65 años residente en Río de Janeiro. El sexagenario residía en un hogar de ancianos y se sintió mal luego de comer una feijoada servida por su hija, Michelle Paiva da Silva, de 42 años, alimento que había sido llevado por la ya mencionada Ana Paula.

Según informara el periódico O Globo, ambas mujeres se conocían desde la adolescencia, cuando estudiaron Derecho juntas. Luego, Ana Paula se mudó a Guarulhos, San Pablo, para continuar su carrera, y Michelle dejó los estudios, pero ambas permanecieron siempre en contacto.

De acuerdo con el citado informe, el anciano tenía dificultades para tragar, por lo que la comida se le sirvió licuada. El hecho ocurrió el pasado 26 de abril, y el certificado de defunción del jubilado —que padecía diversas patologías— indicaba insuficiencia respiratoria aguda, cetoacidosis diabética, paro cardiorrespiratorio y convulsiones como causa de la muerte.

Según la investigación, Michelle tenía una relación difícil con su padre. Por lo tanto, presuntamente contrató a su amiga para ejecutarlo, tarea en la que habría colaborado su hermana gemela, Roberta Cristina Veloso.

Halisson Leite Hideão, jefe de Policía del Distrito 1 de Guarulhos, dijo al citado medio que la mayoría de las conversaciones encontradas en el celular de Ana Paula eran entre ella y su hermana, quien también participó en el crimen, y actualmente se encuentra en prisión.

“Descubrimos que Ana Paula fue la autora intelectual y material de cuatro homicidios agravados. A partir de ahí, se pudo demostrar que el crimen contra el señor Neil fue perpetrado a instancias de su propia hija, Michelle, quien habló con Ana Paula y juntas idearon ese plan para eliminarlo”, detalló el uniformado.

“En sus conversaciones, usan códigos para hablar de esta muerte. Discuten el motivo, el método de ejecución, y el costo del ‘servicio’. Estos elementos constan en el expediente y son contundentes, lo que otorga total credibilidad a nuestra investigación. Todo fue meticulosamente premeditado. Michelle pagó el viaje de Ana Paula de San Pablo a Río”, dijo el funcionario, quien detalló que existen comprobantes de la transferencia de dinero y la compra del pasaje.

“Llegó el 24 de abril y se quedó hasta el 27. La muerte ocurrió el 26. Viajó solo para eso, para cumplir lo acordado con Michelle; luego regresó a Guarulhos”, agregó.

Según Halisson Leite, aunque permaneció en Guarulhos, Roberta también jugó un papel activo en el plan: “Ella instigó, ayudó y recibió el pago por la muerte de Neil. Tenemos todas las conversaciones, tenemos toda esta información en los registros”, dijo.

De acuerdo con lo informado Leite, la “tarifa estándar” de Ana Paula era de 4.000 reales (unos 29.000 pesos). Sin embargo, como la asesina le debía algo de dinero a su amiga, la transacción se cerró por 1.400 reales.

El jueves, la policía exhumó el cuerpo de la víctima, enterrada en el Cementerio Memorial de Río, y lo llevó al Instituto Médico Forense de la ciudad carioca. Ahora se espera el resultado de las pericias que confirmen el envenenamiento y la sustancia utilizada.

Ana Paula fue arrestada el 9 de julio en São Paulo y se encuentra en prisión preventiva. Su hermana gemela, identificada como Roberta Cristina Veloso, fue detenida en agosto.

Michelle Paiva da Silva, de 43 años, fue detenida el pasado martes en el barrio de Engenho Novo, en la Zona Norte de Río.

Hay un método en su locura

Según la documentación judicial del caso, Ana Paula habría cometido tres crímenes, además del ya referido, y siempre con el mismo patrón: envenenamiento y motivos económicos. Las víctimas son Marcelo Hari Fonseca, Maria Aparecida Rodrigues y Hayder Mhazres, además del ya mencionado Neil Corrêa da Silva.

Tras ser arrestada por la muerte de Neil, Ana Paula confesó a la Policía Civil que había matado a diez perros con veneno, como forma de comprobar la eficacia del producto y “entrenarse en su uso”.

Según Leite, la asesina tenía conocimientos técnicos sobre el uso del producto y era capaz de controlar tiempos y dosis para que las muertes parecieran ser por causas naturales.

Durante los registros en su residencia, los agentes incautaron un agroquímico, sustancia que habría sido utilizada para los envenenamientos.

Curiosamente, la mujer ya figuraba en los registros judiciales por un caso anterior: en 2019 había demandado a una empresa de alimentos porque —decía— había encontrado un tornillo dentro de una lata de leche en polvo. Sin embargo, la demanda no prosperó debido a que la mujer no pudo aportar evidencia alguna.