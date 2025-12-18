Locales

Entró en vigencia la eliminación del cobro adicional por roaming entre Uruguay y Brasil

Desde el 26 de noviembre entró en vigencia la eliminación del cobro adicional por roaming internacional dentro del Mercosur, luego de que se cumpliera el período de 90 días desde su aprobació en el Senado de Brasil aprobara la medida, completando el proceso de ratificación necesario para su aplicación en el bloque.

La decisión implica que los usuarios de telefonía móvil que viajen entre los países del Mercosur pueden utilizar llamadas, mensajes de texto y datos móviles sin pagar cargos extra por roaming, ya que el consumo se factura al mismo precio que en el país de origen del abonado.

Si bien el acuerdo había sido firmado años atrás por los Estados parte, la aprobación del Senado brasileño fue el paso más reciente y determinante para que la normativa comenzara a regir efectivamente. Brasil era el último país que debía completar el trámite parlamentario para habilitar la entrada en vigencia del régimen común.

La eliminación del sobrecosto alcanza a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y tiene como objetivo facilitar la conectividad regional, reducir costos para turistas y trabajadores, y promover una mayor integración entre los países del bloque.

A partir de ahora, las operadoras deben aplicar a los usuarios en roaming las mismas condiciones tarifarias previstas en sus planes nacionales.

No obstante, las autoridades recomiendan a los clientes verificar las características de su plan, en particular los límites de consumo de datos y las políticas de uso razonable, ya que estos aspectos continúan rigiendo aún cuando no se apliquen cargos adicionales por roaming.

