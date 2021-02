Encuesta de Equipos: un 53% aprueba la gestión de Lacalle Pou y un 26% desaprueba

Política

Una encuesta de Equipos Consultores reveló que la aprobación de la gestión del gobierno del presidente de la república, Luis Lacalle Pou, es de 53 %, mientras que la desaprobación es de 26 %.

Un 18 % no aprueba ni desaprueba su gestión, mientras que un 2 % no sabe o no contesta.

La encuesta, consignada por Subrayado (Canal 10), se hizo hacia finales de enero. El estudio anterior había sido realizado entre el 11 y el 14 de enero.

El porcentaje de aprobación es el más bajo desde que Lacalle asumió como presidente. Una encuesta de Equipos realizada en marzo de 2020 indicaba que tenía un 65 % de aprobación, el número más alto registrado en su mandato. A su vez, el porcentaje de desaprobación actual es el más alto. El más bajo había sido de 16 % en junio.

Este descenso en enero "puede ser producto, como se analizó en informes anteriores, del inicio del proceso de finalización del período de ‘luna de miel', señala el informe de Equipos.

Sin embargo, Equipos destaca que la aprobación actual continúa siendo superior a los niveles de votación con los que el presidente fue electo (29% en primera vuelta y 49% en segunda vuelta).

Por otro lado, en perspectiva histórica, "los juicios sobre el gobierno actual también lucen sólidos: no es habitual que los presidentes inicien el segundo año de su mandato con niveles de aprobación mayoritarios", señala el informe

"De hecho, esto solo había ocurrido anteriormente durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2006), y el gobierno de José Mujica (2011): todos los otros presidentes uruguayos desde 1985 en adelante iniciaron su segundo año de mandato con saldos negativos", agrega la encuesta.

Por último, el informe concluye que "más allá del descenso registrado en las últimas mediciones, en perspectiva comparada los niveles de apoyo al presidente continúan siendo razonablemente elevados al comenzar su segundo año".