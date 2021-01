Bajó levemente la aprobación a la gestión de Lacalle Pou, según encuesta de Equipos

Política

Una encuesta de Equipos Consultores reveló que la aprobación de la gestión del gobierno del presidente de la república, Luis Lacalle Pou, cayó a entre diciembre y enero de 60 % a 56 %, mientras que la desaprobación creció de 20 % a 23 %. Un 18 % no aprueba ni desaprueba su gestión, mientras que un 3 % no sabe o no contesta.

La encuesta, consignada por Subrayado, se hizo entre el 11 y el 14 de enero. El estudio anterior había sido realizado entre el 28 de noviembre y el 6 de diciembre de 2020.

El porcentaje de aprobación es el más bajo desde que Lacalle asumió como presidente. Una encuesta de Equipos realizada en marzo de 2020 indicaba que tenía un 65 % de aprobación, el número más alto registrado en su mandato. A su vez, el porcentaje de desaprobación actual es el más alto. El más bajo había sido de 16 % en junio.

No obstante, las cifras de Lacalle son las más favorables en los últimos 25 años. En enero de 1996, a menos de un año de asumir por segunda vez, Julio María Sanguinetti tenía un 24 % de aprobación, según Equipos. Jorge Batlle, en 2001, tenía 31 %; Tabaré Vázquez, en 2006, tenía 54 %; José Mujica, en 2011, tenía 53 %; y Tabaré Vázquez, en 2016, tenía 35 %.

Según el estudio de Equipos, entre los votantes de la coalición multicolor en primera vuelta, el 86 % aprueba la gestión de Lacalle, porcentaje que desciende al 22 % entre los votantes del Frente Amplio.

