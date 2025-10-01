Policiales

Encontraron a menor desaparecida desde el viernes; no estaba sola y habrá consecuencias

El pasado lunes, la Jefatura de Policía de Maldonado emitió un comunicado en el que solicitaba colaboración ciudadana para localizar a una persona.

Se trataba de M. A. B. T., una adolescente de 17 años, quien reside en la calle Antiguo Camino Lussich, en el barrio Los Aromos de la ciudad de Maldonado, y estaba ausente de su hogar desde el viernes anterior.

Posteriormente, se reportó la desaparición de E. R. L. A., un fernandino de 22 años señalado como el novio de la menor.

Ayer, en una nueva y somera comunicación, la misma sede policial informó que ambas personas habían sido localizadas.

Según informara posteriormente el noticiero Telenoche, ambos habían viajado juntos a Montevideo para participar de los festejos del aniversario del Club Atlético Peñarol. Desde la capital, enviaron una foto a un familiar en Maldonado, lo que permitió localizarlos.

El informe subraya que el joven, mayor de edad, tiene una orden judicial de prohibición de acercamiento a la adolescente, por lo que ahora deberá comparecer ante Fiscalía y podría recibir sanciones.