Policiales

Que aparezca: buscan a una adolescente desaparecida desde la semana pasada

La Jefatura de Policía de Maldonado emitió esta mañana un comunicado en el que solicita colaboración ciudadana para localizar a una persona.

Se trata de Maia Anaiad Buero Tejera, de 17 años, quien reside en la calle Antiguo Camino Lussich, en el barrio Los Aromos de la ciudad de Maldonado.

El reporte señala que la menor falta de su casa desde el pasado viernes. La última vez que se la vio vestía jean claro, remera blanca, campera negra con capucha, championes blancos marca Puma y mochila gris y negra.

Cualquier información que pueda contribuir a su localización puede aportarse a través de la línea telefónica 911 o en cualquier sede policial del país.