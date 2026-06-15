En video: el momento en que un hombre dejó el explosivo en el ataque a la Caja Militar

Montevideo Portal

La Policía busca a un hombre que aparece en registros de cámaras de seguridad y es considerado el principal sospechoso del atentado con un artefacto explosivo contra la fachada de la Caja Militar, ocurrido en la madrugada de este lunes en la esquina de Uruguay y Convención, en el Centro de Montevideo, informó Subrayado.

Imágenes captadas por cámaras de videovigilancia muestran la secuencia previa a la detonación. En los registros se observa a un individuo que llega caminando hasta el edificio, deja una bolsa en el lugar y se retira. Aproximadamente un minuto y medio después se produce la explosión.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el dispositivo utilizado habría sido de fabricación artesanal. En la escena, efectivos de Policía Científica hallaron restos de cables y otros elementos que forman parte de las pericias en curso.

El estallido causó roturas en los vidrios y afectó la cortina metálica de los accesos al inmueble, aunque no se reportaron personas heridas.

En el marco de la investigación, este lunes fueron inspeccionados dos taxis en los que el sospechoso se habría trasladado junto a una mujer. Los investigadores continúan revisando grabaciones de cámaras de seguridad y recabando otros elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso.