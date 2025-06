En video: así fue el momento en que fue abatido paciente de salud mental del Clínicas

Policiales

En las últimas horas se divulgaron las imágenes del momento en que un policía abatió a un paciente de salud mental en el Hospital de Clínicas, hecho ocurrido en la tarde del pasado jueves 5.

El video fue publicado por Telemundo (Canal 12). En el clip se puede ver cómo dos policías que están en un pasillo —con otras personas circulando cerca— se dirigen hacia el interior de una habitación. Comienzan a dialogar y la gente se aproxima a ver qué ocurre; en un momento, una de los policías da un paso atrás y, aparentemente, intenta contener al individuo mientras sale del cuarto.

Al mismo tiempo, su colega levanta el arma, apunta y dispara a la altura del pecho cuando el paciente se acerca a la oficial.

El hombre cae al piso y un objeto punzante que tenía en su mano es lanzado al suelo. Luego, más efectivos comienzan a rodear la escena, hasta que algunos médicos salen de la habitación en la que estaban con el paciente e intentan reanimarlo.

Según el primer relato del director del centro de salud, Álvaro Villar, el paciente ya contaba con varias internaciones previas en el Hospital Vilardebó. “Cuando se le fue a dar el alta, perdió el control, se desacató e intentó agredir al personal médico”, narró.

A su vez, este viernes volvió a dar declaraciones y manifestó que se inició una investigación administrativa y una indagatoria a nivel policial tras el hecho. “El policía entendió que había riesgo de muerte, pidió refuerzos e, intentando controlarlo, fue que se produjo este disparo que impactó en el tórax del paciente”, expresó, y luego añadió que esta situación fue “absolutamente excepcional”.

Sin embargo, funcionarios del Departamento de Seguridad y Vigilancia del Hospital de Clínicas manifestaron su “profundo rechazo y desacuerdo” con estos últimos dichos.

“Desde hace años se vienen solicitando instancias de formación adecuadas, especialmente para la atención de situaciones vinculadas a pacientes con patologías psiquiátricas, sin obtener una respuesta institucional efectiva”, afirman, en un comunicado difundido por la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC).

A su vez, desde ese mismo sindicato se refirieron al hecho en un documento difundido en la tarde del jueves, donde aseguraron que el episodio los “interpela”. “Nos obliga a reflexionar: ¿Estamos realmente preparados para brindar atención y contención adecuadas ante este tipo de situaciones? ¿Tenemos las condiciones, como hospital, para ser referentes en salud mental? ¿A qué estamos expuestas y expuestos las y los trabajadores de la salud en estos contextos?”, cuestionan desde la UTHC.

Mientras tanto, varios testigos también dieron su visión acerca de cómo vivieron el tenso momento. “No entendíamos qué pasaba. Fue algo impresionante que maten a una persona adentro del hospital. Es insólito”, manifestó una mujer; ““Cuando quisimos ver, era todos para afuera, se escuchó el tiro y a lo único que atiné fue a salir y a agarrar gente, porque no sabíamos si iban a ser más [disparos]”, dijo otra.

Finalmente, a raíz de este caso —y otros similares— el exministro del Interior, Nicolás Martinelli, criticó a las actuales autoridades, ya que entiende que “podrían haberse evitado”. “No fue por abuso ni por exceso. Fue por carencia. Faltaron herramientas adecuadas. Herramientas que ya existen, que fueron compradas, pero no se usan”, insistió, a través de un tuit, en referencia a las 400 armas no letales que la cartera compró en 2024, según señaló.

