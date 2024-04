En sesión secreta con Cal, comisión del Senado resolvió citar a Martinelli por caso Aguiar

Política

Tras una “sesión secreta” entre el diputado de Cabildo Abierto por Maldonado, Sebastián Cal, y la comisión especial de Seguridad Pública y Convivencia, el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, fue citado para comparecer ante las declaraciones del representante nacional sobre el empresario asesinado en Punta del Este el pasado 26 de febrero, Gonzalo Aguiar.

?? La Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia presidida por el Senador @eduardobrenta recibió especialmente invitado al Diputado @SebastianCal1 y resolvió invitar al Ministro del Interior @Minterioruyhttps://t.co/zrUc5wCu2J pic.twitter.com/0bfARS8tPe — Senado Uruguay (@SenadoUy) April 2, 2024

Cal fue citado por la comisión que preside el senador frenteamplista Eduardo Brenta después de sus declaraciones sobre su breve vínculo con Aguiar en Maldonado. En un principio, trascendió que el fallecido le habría mandado audios “hostiles” en los que lo insultaba.

“El tipo era un delincuente, era eso, un delincuente que mandaba audios enojado porque yo no le daba bola. Nada más. Por eso no hice la denuncia. Si me hubiera sentido amenazado, quedate tranquilo que enseguida voy a Fiscalía”, dijo Cal el pasado 29 de febrero.

Sin embargo, el pasado 6 de marzo circularon otros audios en los que el diputado cabildante volvió a apuntar contra Aguiar. Esta vez, también contra el Herrerismo. Precisamente, Cal aseguró que uno de los principales socios de Aguiar es cuñado del diputado blanco Sebastián Andújar. “Él decía que le daba consejos a Luisito”, sostuvo el legislador sobre el presidente Luis Lacalle Pou.

En otra parte del audio, Cal se refirió a la vinculación que tenía Aguiar con “narcos locales de Maldonado [a los] que él les pagaba para que lo protejan”. El diputado cabildante consideró que el empresario tenía relación con la Lista 71. “A mí me llega que es muy cercano al Herrerismo, que le puso plata a [Gustavo] Penadés”, agregó.

En ese entonces, en diálogo con Montevideo Portal, Cal pidió disculpas a todo el Herrerismo y precisamente a Andújar. “Le erré, fue una conversación privada y lo que dije fue una estupidez producto de lo que estaba viviendo. Nunca le di una entrevista a Crónicas del Este”, sostuvo.

El cabildante confesó que cuando recibió los audios por parte de Aguiar, recurrió al por entonces jefe de Policía de Maldonado, Julio Pioli. Sin embargo, le llamó la atención que poco tiempo después de charlar del tema con Pioli, el empresario le mandó otro audio. “Dejate de hacerme denuncias, mirá que ya me enteré. Si tenés algún problema, vení y arreglalo conmigo. Sabés dónde vivo”, sostuvo el empresario a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono de Cal.

De igual forma, el legislador reparó en que no le consta ningún tipo de vínculo entre Pioli y Aguiar, aunque sí sostuvo que no vio una respuesta rápida por parte de las autoridades.

El cabildante, además de recurrir al exjerarca policial, también charló del tema con el exministro del Interior Luis Alberto Heber. “No vi una reacción como uno espera en estos casos”, añadió.

“Yo nombré algunas personas en ese audio, sobre las cuales tengo un profundo aprecio y no me consta que tengan vinculación con este tipo. Por ejemplo, con el expresidente de la Cámara de Representantes [Andújar], a quien tengo un profundo aprecio”, insistió Cal.

Ante la pregunta de cuál fue la advertencia que hizo Cal, el diputado respondió que notó que tenía vínculos con algunos delincuentes y les comunicó que deberían “tomar precaución y alejarse de él”.

Incluso, aseguró, le comunicó sobre la situación al por entonces secretario de Presidencia Álvaro Delgado, quien le agradeció por avisar. “Más allá de Álvaro, yo creo que acá lo que correspondía era avisar a las autoridades policiales y de Interior”, dijo Cal.

“Tal vez de haberme escuchado en ese momento, el tipo [Aguiar] no hubiera llegado a hacer todo lo que dicen que hizo. Yo actué de buena fe. Si cometí una estupidez, es porque quería que alguien más supiera si me llegaba a pasar algo a mí o a mi familia. Pero lo que es seguro es que me dolió mucho no tener el respaldo o la atención de las autoridades cuando denuncié esto”, dijo, y concluyó que sí sigue sosteniendo que el narcotráfico hoy tiene un vínculo más cercano con la política.

Ese mismo día, el 6 de marzo, Brenta planteó que el Frente Amplio analizó “dar pasos legislativos”. En tanto, el 15 de marzo el presidente de la comisión especial de Seguridad Pública y Convivencia y el senador Óscar Andrade, que también integra la comisión, cursaron una solicitud para que Cal compareciera ante la delegación del Senado.

Además de Brenta y Andrade, los senadores Mario Bergara, Carlos Camy, Javier García y Guido Manini Ríos también están dentro de la comisión especial del Senado.

Según el Parlamento, los senadores Charles Carrera, Luis Alberto Heber y Adrián Peña no asistieron a la reunión con cal; comunicaron la inasistencia con previo aviso.