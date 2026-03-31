En reestructura operativa, multinacional despide a casi 70 trabajadores en Uruguay

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La multinacional tecnológica Oracle despidió en las últimas horas a cerca de 70 trabajadores en Uruguay, en el marco de una reestructuración del negocio definida a nivel global.

Según informó el semanario Búsqueda, la mayoría de los ceses se concentró en el equipo de consultoría. “Se registraron 64 ceses, principalmente en cargos semi senior. Dentro de ese grupo, al menos 15 correspondían a perfiles técnicos, como desarrolladores”, indicó una fuente empresarial consultada por la publicación.

A esos números se suman otros despidos en el área de desarrollo de NetSuite, la plataforma de gestión empresarial de la compañía, lo que eleva el total a una cifra cercana a 70 trabajadores afectados.

La decisión fue comunicada en reuniones breves, de pocos minutos. Tras los anuncios, los empleados fueron convocados a una instancia posterior para definir la liquidación por cese. El pago de la indemnización está previsto hasta el 10 de abril.

La empresa, dedicada al desarrollo de software empresarial, bases de datos y servicios en la nube, tiene presencia en Montevideo desde 2018, con una plantilla de unos 460 trabajadores. Los despidos representan una reducción aproximada del 15% del personal.

Oracle es integrante de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, que integra a la compañía entre sus miembros, aunque no hubo una comunicación oficial hacia la gremial respecto a la medida.

Como en todo el mundo

Los despidos mencionados no obedecerían a una situación puntual de la empresa en Uruguay, sino a una reformulación de su operativa en todo el mundo.

Tal como informáramos días atrás, la empresa recortaría puestos de trabajo en diversas áreas y países, con el fin de “lidiar con una restricción de liquidez resultante de un gran incremento de infraestructura de cómputos para IA”.

De acuerdo con lo publicado por la agencia noticiosa Bloomberg, esa fuerte inversión en IA dejaría a la empresa en números rojos a corto plazo, pero se prevé que daría beneficios más adelante, a partir del año 2030.

De acuerdo a esta información, el caso de Oracle en Uruguay no encajaría en la casuística de otras empresas multinacionales —Alorica, Verizon, Basf— que anunciaron o concretaron despidos en el país, aduciendo el traslado de parte de su operativa a otros países.