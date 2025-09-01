Mala nueva: la compañía Verizon deja Uruguay y despide a 265 personas

Locales

El gigante estadounidense de las comunicaciones Verizon cerró su operativa en Uruguay, situación que genera 265 despidos.

Verizon funcionaba en Uruguay a través de otra empresa extranjera, Alorica, que se encuentra instalada en el complejo Aguada Park y brinda servicios tercerizados a varias firmas globales.

Según informara MVD Noticias, el 14 de agosto Alorica informó sobre la situación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Los despidos serán notificados al BPS este lunes.

En junio pasado, Verizon informó que iniciaba su operativa en Chile, luego de ser habilitada por el gobierno local. Sin embargo, en la información aportada por la empresa a las autoridades uruguayas, no se señala relación entre ambos hechos y se argumenta una “reestructuración global”.

De acuerdo con el citado medio, delegados sindicales indagaron oportunamente acerca de la posibilidad de que Alorica absorbiera parte de los trabajadores de Verizon con otros de sus clientes. En concreto, la consulta apuntaba a TikTok, otro de los clientes de Alorica. Sin embargo, la respuesta fue negativa, y se recordó que la empresa ya tiene personal en seguro de paro y no se descartan nuevos envíos.

La decisión preocupó a la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios (Fuecys). De acuerdo con el mencionado noticiero, dada la inmediatez del despido y la cantidad de trabajadores afectados, se solicitó al Parlamento que se aplique el seguro de desempleo por un año, mientras se ensayan otras negociaciones.