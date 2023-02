En medio de la ola de calor, se registró récord histórico de consumo de energía eléctrica

Economía

Montevideo Portal

En la ola de calor que se dio en el país desde el sábado 11 de febrero, UTE informó que este lunes se produjo un nuevo pico histórico de consumo de energía diario.

Según el registro de la empresa, este lunes hubo un consumo de energía diario de 42.636 megavatios-hora (MWh), superando así el récord registrado el 9 de diciembre de 2022 cuando se había establecido un pico histórico, con 42.215 MWh.

A pesar de la ola de calor que afectó el país durante el fin de semana, desde UTE explicaron que el récord registrado este lunes se explica también por el funcionamiento y la demanda de energía por parte de las industrias.

En febrero, UTE comenzó a importar energía desde Brasil para abaratar los costos que implica la generación térmica, mientras que durante la madrugada exportó hacia Argentina, en particular fuentes de energía renovables como la eólica, que no puede ser almacenada.

Según informó a consultora Seg Ingeniería, la importación de electricidad desde Brasil implica un ahorro de US$ 800.000 diarios.

Los precios de importación desde Brasil oscilan entre los US$ 60 y US$ 100 el megavatio hora, mientras que la producción con las centrales térmicas tiene un costo de US$ 189.

