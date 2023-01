Economía

Por la sequía, UTE paga US$ 1.5 millones por día a Ancap para generar energía térmica

Por Aníbal Falco

AnibalFalco10

A raíz del déficit hídrico que vive el país y ante la presente imposibilidad de importar energía desde Brasil, UTE ha tenido la necesidad de comprar durante los primeros días del año combustible a Ancap por varios millones de dólares para generar energía eléctrica.

En lo que va del año, UTE le ha comprado combustible a la petrolera por US$ 1.5 millones por día en promedio, informó a Montevideo Portal la presidenta de la compañía eléctrica, Silvia Emaldi.

La jerarca afirmó que ante el déficit hídrico que hay en Uruguay “se está generando energía eléctrica con todos los medios que se tienen a disposición, incluidas las centrales térmicas con el ciclo combinado”. La terminal térmica de Punta del Tigre, que entró en operación en 2019, es la más eficiente con la que cuenta el país y es una planta de generación de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles con un sistema que se denomina de ciclo combinado.

La jerarca explicó que para los primeros meses del año la estatal tenía previsto mayores consumos de combustible, “debido a que las previsiones de lluvia que se tienen son para para marzo o abril”.

En este sentido, apuntó que, para poder importar energía desde Brasil, que está teniendo excedente a raíz que en el norte del país norteño hay abundantes lluvias, saldría prácticamente menos de la mitad para UTE que lo que sale producir energía con las centrales térmicas.

Sin embargo, Emaldi comentó que en Brasil hubo algunos cambios en la normativa, por lo no tiene habilitados todos los trámites para que se pueda importar energía hacia Uruguay. Además, hace falta un decreto del Poder Ejecutivo del país norteño que autorice los contratos de compra-venta.

Desde UTE señalaron que en la actualidad, aunque el costo depende de las ofertas, importar energía eléctrica desde el país norteño tiene un precio por debajo de los US$ 100 el megavatio hora, mientras que la producción con las centrales térmicas tiene un costo de US$ 189.

“Estamos estimando que la posibilidad de importar desde Brasil estará habilitada sobre mediados de febrero. A partir de ese momento, vamos a importar cada vez que Brasil tenga energía excedente a un precio más bajo que el costo de producirla al prender nuestras centrales térmicas. El objetivo es que el abastecimiento de la demanda implique al menor costo para el país. Implicaría un ahorro en comparación a lo que teníamos previsto”, apuntó Emaldi.

La presidenta de UTE dijo que en lo que va de 2023 se ha exportado por US$ 700.000 a Argentina, cuando hubo excedentes en la producción de energía eólica. Emaldi detalló que dichas ventas al país vecino se dan en particular en la madrugada, cuando se produce más energía eólica y en Uruguay hay poco consumo.

“Durante el día en verano prácticamente hemos tenido que prender todo o al menos medio ciclo combinado. Esto implica que en promedio por día se nos va en el orden de US$ 1.5 millones en gasto de combustible que le pagamos a Ancap para generar energía eléctrica. La demanda está cubierta y estaba programado en la planificación financiera tener este gasto alto de combustible a principio de año”, informó la jerarca, que añadió que UTE estima un gasto de US$ 186 millones para este año en combustible.

La mayor parte de este gasto se proyecta hacer durante los primeros meses del año, ya que a partir marzo o abril la situación de sequía se terminaría.

En esta línea, la ingeniera detalló que la situación y el alto gasto en el que debe incurrir la empresa en combustible para la generación de energía eléctrica no es diferente a la de años anteriores: “El año pasado gastamos unos US$ 300 millones en combustible. De enero a abril gastamos unos US$ 250 millones, mientras que el resto fue a partir de noviembre cuando tuvimos que volver a prender las centrales térmicas”, puntualizó.

Represa Salto Grande

Consultada por la situación de la Represa Hidroeléctrica Salto Grande, Emaldi informó que “está baja y teniendo muy poca producción”, lo que implica que el costo de generar energía “tenga incluso valores mayores en el despacho que hacerlo de forma térmica”.

“Esa energía se almacena para dar respaldo al sistema. Siempre primero entran al sistema las fuentes renovables (solar, eólica, biomasa), que no pueden ser almacenadas. Complementás con hidráulica siempre y cuando el valor de producción sea menor que con la térmica. Cuando tienes poca agua, debes tener margen para almacenar, de manera de preservar el agua para situaciones de mayor demanda”, graficó la presidenta de UTE.

Por Aníbal Falco

AnibalFalco10