En marcha pro-Palestina, Cosse afirmó que “lo que está pasando en Gaza es un genocidio”

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, marchó este viernes en apoyo a Palestina por la convocatoria que realizó el Frente Amplio en condena al “genocidio llevado adelante por el gobierno de Benjamin Netanyahu” sobre dicho país.

En la actividad, fue consultada respecto a si lo que ocurre en la Franja de Gaza es “un genocidio”, y contestó afirmativamente. “Sí, es un genocidio”, manifestó, entrevistada por Subrayado (Canal 10).

Las autoridades del gobierno y del Poder Ejecutivo han evitado tildar el conflicto de genocidio. De hecho, la Coordinadora Pro Palestina también convocó a una movilización este jueves y parte del reclamo, como ya viene siendo desde hace meses, es que el Ejecutivo “condene de una vez por todas este genocidio”, según dijo Daniela Lopes.

Así, la presidenta de la Asamblea General fue consultada acerca de qué le parece que se exija al gobierno que corte relaciones con Israel. Cosse respondió que “es una resolución que le compete al Poder Ejecutivo”. “Pero no creo que pase por ahí”, añadió.

“No me parece bien contraponer una situación desgraciada y terrible de un pueblo contra la liberación de los rehenes; estoy a favor de que se liberen y creo que lo que sucedió el 7 de octubre [de 2023, cuando la organización terrorista Hamás lanzó un ataque sobre Israel] fue terrible, una masacre, fue terrorismo, pero también creo que lo que está pasando en Gaza es un genocidio”, detalló la vicepresidenta.

De todas formas, Cosse se atajó respecto a sus dichos enseguida después: “Si no soy exacta en algunas palabras, les pido a todos los que opinan distintas cosas que tratemos de comprendernos profundamente”.

A su entender, “son todas cosas terribles para la humanidad”. Por eso, indicó que marcha “abrazada al concepto de paz y de lo mejor de la condición humana”.

