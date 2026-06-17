En la Rendición de Cuentas se busca “priorizar lo que la gente reclama”, dijo Sánchez

Montevideo Portal

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió a la Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo debe entregar al Parlamento antes del próximo martes 30 de junio. En tal sentido, aseguró que el gobierno actualmente trabaja en “cómo priorizar las áreas que la gente está reclamando”.

De acuerdo con el jerarca, el proyecto de ley incorporará “toda la propuesta” del Diálogo Social para la primera infancia, que “es un cambio radical”, indicó en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10). “Implica la integración de todas las partidas que van a la primera infancia, implica la duplicación de esas partidas a lo largo del tiempo, y eso es algo que se incorpora en la Rendición de Cuentas”, valoró el exsenador frenteamplista.

La segunda prioridad que tendrá la iniciativa es la seguridad, añadió Sánchez. Al respecto, el Ministerio de Economía trabaja junto con el resto de las secretarías de Estado “para ver qué recursos” se pueden “acercar” al Ministerio del Interior.

Finalmente, el secretario de Presidencia aseguró que las rendiciones de cuentas “siempre tienen muchas demandas”, ya sea del movimiento sindical, los sectores empresariales o los propios ministerios.

“Hay que ver cómo priorizamos las áreas más importantes, que son las más sensibles, las que la gente nos está reclamando. En eso estamos trabajando”, concluyó.