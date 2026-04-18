En evento mundial, Fernando Pereira afirmó que la izquierda ha “perdido bastante humildad”

Política

Montevideo Portal

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, estuvo presente este sábado en la Movilización Progresista Global en Barcelona (España), donde reflexionó sobre los desafíos de las izquierdas en la actualidad y realizó una autocrítica sobre la experiencia reciente del oficialismo en Uruguay.

En el marco de la reunión de líderes progresistas, el frenteamplista sostuvo que las izquierdas han “perdido bastante humildad”. “Representamos trabajadores, cooperativistas, estudiantes, pueblo. No podemos hablarle al pueblo en un lenguaje que no comprende. No podemos ser una izquierda elitista para una parte de la sociedad que entienda qué brillante este dirigente porque esa no es la tarea de un militante político y social”, dijo.

En la misma línea, afirmó que “tampoco hay que bajar el debate”, al tiempo que recordó que al FA le tocó perder las elecciones en 2019, luego de 15 años de gobierno que “cambiaron la historia”.

Sobre la caída electoral, Pereira señaló que, pese a la “amargura” y la “tristeza”, la fuerza política decidió avanzar con el programa “FA te escucha”, al que definió como un “programa de trabajo flexible que pretendió profundizar el vínculo del FA con la sociedad”.

En ese sentido, remarcó la importancia de construir políticas junto a la ciudadanía: “Aun cuando uno puede desarrollar políticas que podrían decirse exitosas, si las construimos para el pueblo y no con el pueblo probablemente la síntesis sea igual, si las construyó el FA o el Espíritu Santo. Para algunos será el Espíritu Santo, para otros será el FA, pero no hay una síntesis correcta”.

Respecto a los resultados de esa estrategia tras la derrota electoral, el presidente frenteamplista indicó que la fuerza política pasó del 25% al 42% en la intención de voto, y concluyó: “lo que la gente nos dice es que perdimos la humildad”.

“Nos sentíamos gobernantes que teníamos todas las respuestas bajo el brazo; cuando eso nos pasa no es que perdemos una elección, perdemos el alma. De la derrota electoral se vuelve, de lo que no vuelve la izquierda es si deja en el camino sus ideas, sus amores, sus construcciones amorosas”, agregó.

Por último, señaló que el programa “FA te escucha” volverá a ponerse en marcha y estimó que recorrerán 303 localidades y 2.200 organizaciones sociales en los próximos dos años.

Montevideo Portal