Fernando Pereira habló en evento progresista en España con guiño a Lacalle

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El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, participó este sábado del Movilización Progresista Global en Barcelona, España.
Allí, el dirigente destacó el rol de la izquierda a nivel global y cómo el Frente Amplio, desde su iniciativa “Frente Amplio Te Escucha”, logró volver al gobierno.
En este marco, sostuvo que dicha ideología política “se nutre en la calle”. “El general [Líber] Seregni, uno de nuestros fundadores, decía ‘el FA nació del pueblo y se nutre del pueblo’, es decir, no tiene más herramientas de acumulación que la calle”, esgrimió Pereira.
Acto seguido, y quizás a modo de aclaración, el presidente del Frente Amplio sostuvo que no se refería a una persona particular: “No Lacalle el expresidente, sino la calle la calle, el formato gente”, bromeó, lo que causó la risa de algunos presentes.
De todas formas, Pereira continuó con su oratoria y dio por terminada, así, su participación en el panel de innovación política en América.
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