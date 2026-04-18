Fernando Pereira habló en evento progresista en España con guiño a Lacalle

Política

Montevideo Portal

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, participó este sábado del Movilización Progresista Global en Barcelona, España.

Allí, el dirigente destacó el rol de la izquierda a nivel global y cómo el Frente Amplio, desde su iniciativa “Frente Amplio Te Escucha”, logró volver al gobierno.

En este marco, sostuvo que dicha ideología política “se nutre en la calle”. “El general [Líber] Seregni, uno de nuestros fundadores, decía ‘el FA nació del pueblo y se nutre del pueblo’, es decir, no tiene más herramientas de acumulación que la calle”, esgrimió Pereira.

Acto seguido, y quizás a modo de aclaración, el presidente del Frente Amplio sostuvo que no se refería a una persona particular: “No Lacalle el expresidente, sino la calle la calle, el formato gente”, bromeó, lo que causó la risa de algunos presentes.

De todas formas, Pereira continuó con su oratoria y dio por terminada, así, su participación en el panel de innovación política en América.

Montevideo Portal