En casa de herrero: las imágenes del incendio en la sede de la COP30 en Brasil

Se desató un incendio en el recinto donde tienen lugar las negociaciones de la cumbre climática de la ONU (COP30), este jueves en la ciudad de Belém, en Brasil.

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, “está en viaje de retorno hacia Uruguay”, comunicaron desde la cartera. El secretario de Estado “ya se volvía hoy porque terminaba su participación”; es decir, fue “pura casualidad lo que sucedió, pero no fue evacuado” a raíz del incendio, aclararon desde el ministerio a Montevideo Portal.

A su vez, la directora de Cambio Climático, María Fernanda Souza, y el equipo de negociadores están en Brasil “pero sin ningún peligro”, añadió el comunicado del Ministerio de Ambiente.

Las llamas se desataron en un punto de la llamada “Zona Azul”, administrada y controlada por las Naciones Unidas, y donde se encuentran las salas de reunión y los diversos pabellones de los países y organizaciones internacionales que participan en la cita.

El personal de seguridad rápidamente aisló la zona del incendio y ordenó la evacuación de las decenas de personas presentes por las salidas de emergencia, lo que generó momentos de tensión, según pudo comprobar EFE.

Las causas y el origen del incendio aún son desconocidas, así como el alcance de los daños o la existencia de posibles víctimas.

La COP30 de Belém encaraba este jueves una penúltima jornada clave para destrabar las negociaciones sobre adaptación climática y una serie de hojas de ruta para abandonar los combustibles fósiles y acabar con la deforestación.

Los meses previos a la celebración de la cumbre estuvieron marcados por los graves problemas logísticos de Belém, puerta de entrada a la Amazonía brasileña, debido a la falta de infraestructuras y los altos precios del alojamiento.

Con información de EFE

