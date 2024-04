Política

En carta, Layera criticó decisión de fiscal de no interrogar a Lacalle Pou por su denuncia

Yo me pregunto

Mario Layera, quien fuera jefe de Policía durante la pasada administración frenteamplista, lamentó la reciente decisión de Fiscalía de archivar la denuncia por espionaje que presentara hace un año.

En una carta dirigida al semanario Búsqueda, Layera considera que por el caso se debió interrogar al presidente Lacalle Pou, ya que entiende que de él habría provenido la orden de espiarlo.

En la carta, Layera señala que en el celular incautado a Alejandro Astesiano, excustodio del mandatario, se hallaron conversaciones de este con funcionarios policiales, en los que se hacia referencia a la necesidad de obtener información sobre su persona.

En su misiva, Layera subraya que en dichas comunicaciones se menciona varias veces que el pedido "provenía del presidente Luis Lacalle Pou”, quien “lo quería con la mayor urgencia". Por ello, el antiguo jefe policial lamentó que, a pesar de la denuncia que él mismo presentara en marzo de 2023, "no se investigó nada al respecto".

"Me quedará la duda de por qué no se interrogó al presidente, ya que estaba directamente identificado en las conversaciones de Astesiano. Lo razonable hubiera sido investigar ese aspecto, pero no sucedió", se lee en la carta, parcialmente reproducida por Búsqueda.

El caso Astesiano fue investigado por la fiscal Gabriela Fossati y luego por su par Sabrina Flores, quien el mes pasado resolvió el archivo de la denuncia de Layera.

En su resolución, Flores escribió que, “si bien pudo comprobarse que existieron conversaciones respecto del denunciante por medios electrónicos y personalmente”, de la lectura de los chats no se desprenden intercambios “sobre temas personales o privados del denunciante”.

Para la funcionaria, luego de investigadas las conversaciones de Astesiano sobre Layera, “pueden plantearse diversas hipótesis respecto a si existió o no intencionalidad de perjudicar al denunciante”. Pero que, “a pesar de ello, desde el análisis que corresponde realizar no surgen evidencias que permitan corroborar ninguna otra hipótesis que la planteada por los indagados”.

En su carta, Layera explica que, a pesar de su disconformidad con la decisión tomada por la fiscal, no pedirá que se revea.