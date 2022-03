En acto de cierre del no, Manini recordó “la rebeldía” de Artigas, Wilson y Pacheco Areco

Política

Montevideo Portal

En Las Piedras, Canelones, la coalición de gobierno realizó el último acto de la campaña en apoyo de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y particularmente de los 135 artículos impugnados y llevados a referéndum, el que se realizará este domingo 27 de marzo, por parte del PIT-CNT y el Frente Amplio.

El diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, fue el primer orador; el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, del Partido Independiente, el segundo; luego habló el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto; y más tarde tomó la palabra el secretario general del Partido Colorado y expresidente, Julio María Sanguinetti.



Con la plana mayor de la dirigencia de la coalición multicolor sobre el escenario, a sus espaldas, Manini agradeció a los militantes presentes en la ciudad canaria y recordó que de esa manera se cerró su segunda recorrida por el país. “Arrancamos el mismo día que se presentaron las firmas, en julio del año pasado. Estuvimos en unas 200 localidades, en todas ellas estuvimos hablando con la gente, aclarando, diciendo lo que la ley dice y sobre todo lo que la ley no dice, tratando de sacar la confusión, la tergiversación y la mentira en este camino hacia el referéndum del próximo domingo", expresó, y luego mencionó al prócer y enumeró a dirigentes históricos asociados a los partidos del oficialismo.

"El pueblo uruguayo, más precisamente los orientales acompañaron al general Artigas, al general Rivera, al general Oribe, a Lavalleja, acompañaron a Aparicio Saravia, a José Batlle y Ordóñez, a Herrera… [aplausos de los militantes] a Luis Batlle, acompañaron a Wilson Ferreira Aldunate… [más aplausos] acompañaron a Jorge Pacheco Areco [aplausos]. Y en cada una de esas etapas de la vida del país el común denominador fue la rebeldía, el rebelarse contra la injusticia, el rebelarse contra el autoritarismo, el rebelarse en contra las cosas que iban en contra del pueblo, en contra de lo que le servía a los más humildes”, dijo el senador, quien aseguró que “hoy es la hora de rebelarnos nuevamente contra la mentira, contra la escandalosa tergiversación de la realidad”.

“Nos han dicho cosas que realmente ofenden a la inteligencia de los uruguayos”, dijo el excomandante en Jefe del Ejército, y reiteró algunos de los argumentos sobre el tema seguridad que ya había planteado en el debate con Óscar Andrade: “Aquí se ha hablado que esta es una ley hecha para los más ricos, los más poderosos, los malla oro, y esta ley es exactamente lo contrario: es una ley hecha para los más débiles de nuestra sociedad. Es una ley hecha para aquellos que no se pueden pagar la seguridad privada. Para aquellos cuya vida en paz depende del buen funcionamiento del instituto policial y de la Justicia. Aquellos que necesitan una Policía eficaz y eficiente, una Policía que se sienta respaldada por el marco jurídico y sobre todo respetada por la sociedad a la que sirve, exactamente a lo contrario a lo que han instalado en esta campaña: buscan retirarle el respaldo que esta ley le da en 33 de 135 artículos que quieren derogar, buscan poner a la Policía en el banquillo de los acusados y hacerle faltar el respeto como lo hicieron a lo largo de toda su historia, faltarle el respeto al uniforme policial. Esta ley le da respaldo al Policía. No le da patente para abusar o para no respetar los derechos de la gente. Le da respaldo a la Policía. Sería una muy mala señal que el pueblo uruguayo le diga el domingo a la Policía que no lo respaldamos, pero más que una muy mala señal, sería realmente muy perjudicial para los más humildes de nuestra sociedad, los que no se pueden enrejar, los que no pueden pagar alarmas, los que no pueden pagar guardias privadas. A ellos realmente les va la vida en que la Policía tenga el respaldo y pueda actuar”.

“Es increíble que se quieran derogar los artículos que impulsan para derogar. Es increíble que haya gente que le moleste que se configure delito el romper una cárcel, el fugarse, el insultar a la policía, el resistirse al arresto. Es increíble que haya gente que le moleste que a un menor de edad que violó o asesinó no se le saquen los antecedentes cuando cumple 18 años”, aseguró, y luego propuso a los militantes hablar con “amigos y vecinos” para explicarles “el retroceso que va a significar en cuanto a la convivencia pacífica de los uruguayos” la derogación de los 135 artículos de la LUC impugnados en caso de que gane el sí.

"El inicio del camino"

El senador cabildante se mostró muy efusivo durante su discurso. “Claramente la ley no es suficiente, pero es el inicio del camino, es dar el marco para que el camino se transite. En el tema seguridad, por su puesto que falta agregarle instrucción y entrenamiento a la Policía. Por su puesto que hay que tener un equipamiento y un buen salario, un buen comando y una buena dirección, pero este marco jurídico es necesario porque si no volvemos a quedar con una Policía de manos atadas, una Policía impotente ante el delito que avanza cada vez sobre los honestos de este país”, dijo Manini en la noche de este martes.

El senador luego se refirió a los efectos de la LUC sobre la enseñanza pública y sobre la actividad laboral durante paros. Se terminó la prepotencia, se terminó. Se terminó la violencia, la violencia psicológica y física ejercida contra aquel que no adhiere a una huelga y lo hemos visto una y otra vez en estos años. Si quieren que los trabajadores no trabajen que los convenzan, pero no a prepo, no con violencia: ¡estamos en una democracia!”, exclamó.

“El domingo próximo decimos que no. Nos mintieron 15 años, nos dijeron que se preocupaban por los más humildes y entregaron el gobierno con 200.000 uruguayos viviendo en asentamientos, entregaron el gobierno con 400.000 uruguayos en la informalidad, con niños que comían en la escuela o no comían. Es hora de sacarles la careta. Nos mintieron y nos mintieron y nos siguen mintiendo hoy”, agregó.

“A la mentira, a la tergiversación, al engaño, a todo eso este domingo el pueblo uruguayo le dice que no”, concluyó.

“Re-estatizar”

A su turno, Sanguinetti arremetió contra la oposición: “Entraron al gobierno con 7.000 rapiñas, terminaron con 30.000 y ahora nos vienen a reclamar y pedir explicaciones que no tienen derecho. En el momento donde comienza a bajar el delito, ¿vamos a dar el salto atrás? No señor”, dijo el expresidente mientras era aplaudido por el público.

Por otro lado, el exmandatario sostuvo que en materia educativa quienes proponen la derogación de la LUC defienden “posiciones burocráticas abusivas, como las que se han demostrado en enseñanza secundaria en que mentían, falsificaban horas y ejercían un poder que la ciudadanía no les dio”. De esta manera, insistió en que se debe “re-estatizar” la educación, “porque darles a las corporaciones gremiales el poder que no habían ganado, eso era privatizar también, porque no era lo que había elegido el pueblo para gobernar”, aseguró.

Respaldo a la Policía



Más tarde habló también Delgado. El secretario de Presidencia enfatizó en que la Policía “necesitaba” respaldo político y “le faltaba” respaldo jurídico para poder actuar. “Se crearon delitos que protegen a la Policía, pero además una LUC que es dura con los delincuentes y con los delitos de aquellos delincuentes de delitos aberrantes. Aumenta penas y quita beneficios, pero eso también es lo que la gente votó”, manifestó.

Así, la Policía obtuvo esos respaldos políticos y jurídicos que necesitaba, de la mano del presidente Luis Lacalle Pou y de los ministros del Interior, Jorge Larrañaga y Luis Alberto Heber, además de “todo el equipo de gobierno”, profundizó Delgado. “Y la Policía actuó, avanzó sobre la delincuencia y hoy estamos más seguros que antes”, subrayó.

Para justificar esa afirmación, apuntó que “en estos dos últimos años, con respecto a los dos últimos del gobierno anterior, hay 60.000 delitos menos”. A esto se le suman, destacó, récord de incautación de drogas, de armas, y de personas detenidas.

Apoyo al gobierno

El tema de la seguridad fue el más recurrente del acto de cierre de la coalición y estuvo presente desde el inicio de la oratoria, que estuvo en manos del diputado canario Peña.

“La coalición vive y late y va a demostrar que defiende a un gobierno que se ha puesto a hombros el país. Este domingo va a ser mucho más que defender una ley o ganar un referéndum: este domingo vamos a defender nuestra identidad, nuestra identidad nacional que hicimos y construimos con esta ley de urgencia, que nos hace defender la seguridad”, dijo el diputado del Partido de la Gente, quien además se refirió a los aspectos de la LUC referidos a la educación.

Luego, Mieres aseguró que “no hay dudas que lo buscó desde el principio” la oposición “fue cuestionar al gobierno en general”.

“Lo que está en juego el domingo es la respuesta de la ciudadanía respaldando a este gobierno, que es un gobierno de cambio e ideas y propuestas que los uruguayos decidieron impulsar después de un gobierno que estaba agotado y nos dejó una triste herencia, una herencia de un país en recesión, donde el empleo no hacía otra cosa que bajar en los últimos cinco años, una situación en que la inseguridad no paraba de crecer y la educación estaba estancada desde hacía mucho tiempo”, dijo el ministro, que repasó los impactos de la pandemia y defendió la gestión del gobierno.

Entre el público presente en el acto se pudo ver a la esposa del presidente de la república, Lorena Ponce de León.

