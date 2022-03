Cadena del sí: Troncoso dice que “no es causa partidaria” y otros alertan por “perjuicios”

Política

Sobre la hora 20 de este martes, el reconocido actor uruguayo César Troncoso, que tiene en su haber la actuación en películas como el Baño del Papa y La noche de los 12 años, fue el encargado de brindar la cadena nacional de radio y televisión en nombre de la Comisión por el sí para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.

Previo a la cadena, los que apoyan la papeleta rosada para el referéndum del próximo domingo 27 de marzo se concentraron y realizaron un banderazo que partió desde la Universidad de la República.

Troncoso comenzó su mensaje en nombre de la comisión por el sí diciendo que él no “era un gobernante”, sino que “simplemente era un uruguayo”.

“Como uruguayo siento el dolor y la intranquilidad de la gente. Todos queremos lo mejor para los nuestros. A veces es difícil encontrar el camino, pero para mí hay algo fundamental, poder ponerse en el lugar del otro y hacer lo posible para no causar ni dolor ni miseria”, arrancó el actor su discurso, en el que manifestó su apoyo al sí.

Agregó que su razón para apoyar el sí es “para evitar que el Uruguay aún con buena voluntad, retroceda muchos pasos”.

“Retroceda en lo que construimos en muchas décadas y entre todos y todas aquello que nos dio nuestra identidad y nuestros derechos. No podemos hacerlo con bronca, tampoco con odio, tenemos que basarnos en que en este pequeño gran país podemos y tenemos que construir la felicidad colectiva. Aumentar las diferencias y las injusticias no es el camino”, continuó Troncoso, en su presentación que no apuntó en particular a ningún artículo impugnados, pero si cuestionó que quienes gobiernan “abusen de la fuerza y del poder de la comunicación”.

El discurso, que buscó disparar lo emotivo y cercano, Troncoso lo desarrolló con un tono de voz baja, para subirlo al afirmar que hay que “saber que esta no es una causa partidaria”, concepto que se repitió a lo largo de toda la cadena.

“No es una causa partidaria”, insistió el actor con un movimiento en la cabeza y abriendo los brazos para posteriormente mencionar las cientos de miles de firmas juntadas para habilitar el referéndum.

“Esta causa es por los derechos y las libertades de las mujeres y hombres de todas las edades, a lo largo y ancho de todo el Uruguay, en las ciudades y en el campo. No hace falta evocar grandes palabras, con un simple sí alcanza. Sí a nuestra sensibilidad por las mayorías nacionales, por quienes tienen que esforzarse para llegar a fin de mes. Sí por quienes trabajan o trabajaron toda una vida o buscan empleo. También sí por los que emprenden, investigan, enseñan, curan, aprenden. Un sí porque somos parte de esta sociedad”, finalizó Troncoso, que llamó a los votantes y televidentes a “pensar que es lo mejor para vos y la mayoría”.

Posteriormente, el clip (que no mostró a ningún dirigente político de primera línea) presentado por la Comisión del sí mostró a una cantidad de militantes por el sí que mantuvieron un hilo discursivo que insistió en la idea de que votar para anular los 135 artículos “no es una causa entre partidos políticos”.

“Apoyando el sí hay personas de todos los partidos y de muy diversas organizaciones sociales. Queremos derogar artículos votados por todos los artículos políticos, incluso por el Frente Amplio. Esto es una causa ciudadana y no partidaria”, señalaron las personas protagonistas del video presentado.

Posteriormente, se hizo mención al empleo, los salarios, las jubilaciones, la inflación, la suba de los combustibles, la educación, la seguridad y a que la leyes “no se aprueben de apuro”.

También se afirmó, en respuesta a declaraciones que ha realizado en varias ocasiones el presidente, Luis Lacalle Pou, que “no es cierto que esta ley no ha perjudicado a nadie y si seguimos así, nos perjudicará aún más”, para después ejemplificar con la suba de los combustibles.

