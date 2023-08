En Sumar piden “dosificar nervios” ante críticas a Raffo de legisladores de la coalición

El presidente de la Cámara de Diputados y dirigente del herrerismo, Sebastián Andújar, reaccionó este viernes contra legisladores de la coalición, a los que evitó nombrar, pero a los que sí les pidió “dosificar los nervios”, en alusión a críticas a la precandidata del movimiento Sumar, Laura Raffo.

“Hay que dosificar los nervios… aún falta mucho. El PN y la coalición están por encima de todo”, afirmó Andújar en su cuenta de Twitter. De este modo, el referente del herrerismo en Canelones comentó una nota de El País en la que legisladores que no fueron identificados, pero que integran distintos partidos del oficialismo, cuestionaban la idea del movimiento Sumar de que la economista intervenga en el debate de la Rendición de Cuentas.

Está opiniones en off me hacen recordar a la adivinanza “tiene cuatro patas y ladra” … que / quien es ? Fácil ????

Justamente son aquellos legisladores que no consultan para aprender y ser mejores , solo obedecen a sus “líderes” sectoriales (obsecuentes 100%)

