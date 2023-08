Heber respondió al diputado que le dijo que no sabía de seguridad pero sí de whiskies

Política

El ministro el Interior, Luis Alberto Heber, respondió a las críticas que el diputado del Frente Amplio (FA) Álvaro Lima hizo en marzo contra su gestión. En el marco de la presentación del sector Sumar, que lidera Laura Raffo, en Salto, el jerarca recordó los dichos del legislador.

“El diputado Alvaro Lima, que es hermano del Intendente de este departamento, me insultó hace un tiempo. Pero es una persona que no lo hace a la cara, porque grita en la pulpería, pero calla en la Comisaría”, expresó Heber y consignó Laguardia Digital.

El ministro apuntó contra el diputado y su labor: “Nunca lo encontré al diputado Lima, no está, no lo he visto, se ve que va poco. Pero su actitud fue muy maula, porque insulta y no da la cara”.

Los dichos de Lima

En un discurso en el barrio Maccio, que tuvo lugar el 6 de marzo, Lima dijo que Heber “de políticas de seguridad no sabe”, y agregó: “Podrá saber de whiskies”.

“Está claro que al ministro de seguridad no es posible creerle. De políticas de seguridad no sabe, podrá saber de whiskies, de botellas. En eso es especialista. Capaz que le equivocó a la profesión. Capaz que tendría que haber puesto un bar, o una cadena de bares. Pero bueno, en definitiva, es el Gobierno que tenemos”, dijo el diputado del FA.

“Los grandes problemas del país subsisten y además se han agravado. La inseguridad ha incorporado un socio, que es la corrupción a los más altos niveles. Ahora parece que la fiscal del caso Astesiano pidió licencia médica 15 días. Le pesó el expediente. No tenía un expediente en la mano, tenía una bolsa de portland. Cerró la investigación. Ningún cargo político ha sido señalado como responsable”, señaló Álvaro Lima en otro pasaje de su discurso, que duró unos 10 minutos.