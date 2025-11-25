Política

En España, Oddone aseguró que Uruguay trabaja para encontrar una solución con Cardama

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, aseguró este martes en España que el gobierno uruguayo está trabajando para encontrar una “solución” a la disputa con el astillero español Cardama y señaló que asesores de la empresa se han acercado al Ejecutivo uruguayo para alcanzar un acuerdo.

El secretario de Estado fue al país europeo por primera vez como ministro para participar de una Tribuna EFE-Casa de América, conducida por la directora de Internacional de la Agencia EFE, Emilia Pérez.

Allí, subrayó que existe una “investigación administrativa” por parte de su ministerio y el de Defensa para revisar la documentación que da cumplimiento al contrato con la empresa española, a la que Uruguay acusa de “fraude”.

En este sentido, Oddone dijo que se han producido “iniciativas de mediación” por parte de asesores de Cardama, que se acercaron al Ejecutivo uruguayo para encontrar una solución al conflicto.

El gobierno uruguayo decidió rescindir en octubre pasado el contrato con el astillero español Cardama para la compra de dos buques de patrulla oceánica (OPV), después de comprobar que la empresa EuroCommerce —que debía ofrecer el aval— se encontraba en proceso de liquidación.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, afirmó entonces que existían indicios de “una estafa o un fraude al Estado uruguayo” y ordenó iniciar acciones judiciales. Dos días después, el gobierno presentó una denuncia penal.

La semana pasada, Orsi aseguró que el Estado uruguayo no va a tener más remedio que ampliar esa denuncia.

El Ministerio de Defensa de Uruguay, bajo la administración del ahora expresidente Luis Lacalle Pou, rubricó el 15 de diciembre de 2023 el contrato de compra a Cardama de dos buques de patrulla oceánica por US$ 92 millones.

EFE