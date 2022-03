Empresarios y gobierno tienen “buenas” expectativas para fin de semana previo a Turismo

Locales

El próximo domingo 10 de abril comenzará la conocida Semana de Turismo o Semana Santa y tanto el gobierno como los empresarios del sector tienen expectativas “buenas y muy buenas”. En diálogo con Montevideo Portal, el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, detalló que el movimiento podría llegar a generarse desde el jueves 7 de abril dado que el fin de semana previo a la semana es algo “tradicional”.

“La incógnita está en cómo se va a desarrollar el fin de semana previo y obviamente los primeros días de la semana de turismo. Eso es algo que el factor tiempo lo va a determinar. El fin de semana sabemos que va a estar con muy buena ocupación. En cada lugar hay algo, entonces, el fin de semana sabemos que la ocupación si no es completa va a estar pisándola. El tema es climáticamente cómo se puede dar el resto de la semana, que va del domingo previo al domingo de Pascuas”, indicó el jerarca.

En este sentido, afirmó que el fin de semana previo a Semana de Turismo es un punto “altísimo” para el turismo interno y que es comparable con el fin de semana del 31 de diciembre del 2021 o con el fin de semana de Carnaval.

“Son esos tres puntos altos de la temporada sobre la cual, además, generalmente, la gente reserva en otras condiciones. Llamas a un hotel ahora y o prepagas o te toman una seña. Ahora no es que llega el jueves no tenés ganas de ir y no vas. Las condiciones de contratación son más rígidas ahora, por eso es por lo que sabemos que el fin de semana va a estar lleno. Donde hay capacidad y puede variar, en la medida que el tiempo esté lindo, la gente se anima antes o va a otro lado antes”, indicó.

Por otra parte, Alejandro D’ Elia, secretario de la Cámara Uruguaya de Turismo (CAMTUR), dijo a Montevideo Portal que desde el punto de vista empresarial esperan una “buena semana” y, al igual que Monzeglio, detalló que es importante que el clima “ayude”.

“Proyectamos un turismo interno con llegada de turistas del exterior, principalmente argentinos, también es cierto que los uruguayos algunos viajarán al exterior. La eliminación de test para ingresar a nuestro país es algo más que ayuda”, comentó el gerente general del Grupo Solanas.

A modo de síntesis, D’ Elia explicó que se está trabajando en un sector que fue “muy golpeado”, dependiendo también la región del país, aunque resaltó la importancia de “mirar hacia adelante” para ir sobreviviendo con los beneficios que otorgó el Poder Ejecutivo, por ejemplo, con el IVA cero impuesto para hoteles.

Además, aseguró que hay que continuar trabajando en acciones concomitantemente al Ministerio de Turismo con el objetivo de atraer más turistas, entre otras cosas.

Finalmente, consultado por la medida que tomaron los Vendedores de Nafta de Maldonado, que a partir del lunes no permitirá el pago con tarjetas de débito o crédito de los combustibles por el alto interés que tienen que costear por esa forma de pago, el empresario manifestó que “respetan la medida”, sin embargo, reconoció que “afectará” al turismo, tanto interno como externo. “Esperemos lo puedan resolver al brevedad”, expresó.

