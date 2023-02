Embajador de China en Uruguay celebró “expansión” del vinculo comercial entre ambos países

Economía

A 35 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, el país asiático compró productos uruguayos por US$ 3.675 millones en 2022.

Montevideo Portal

A pocos días de cumplirse el 35° aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con China, el embajador del país asiático en Uruguay, Wang Gang, celebró el vinculo comercial existente entre ambos países y su crecimiento en las últimas dos décadas.

“Los intercambios comerciales entre China y Uruguay continúan su expansión. En 2022, las exportaciones del país sudamericano aumentaron un 12% interanual, para alcanzar los 3.675 millones de dólares. ¡Muchas felicidades!”, escribió el diplomático este sábado en su cuenta de Twitter.

Desde 2007, China es el principal socio comercial de Uruguay y en julio de 2022 el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció que se había llegado a un “acuerdo de factibilidad” para trabajar en un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países.

La intención de Uruguay de avanzar en un TLC con China de forma unilateral le ha provocado algunos cortocircuitos con los países que integran el Mercado Común del Sur (Mercosur): Brasil, Argentina y Paraguay.

En 2022, año que fue récord histórico en exportaciones con ventas al exterior por US$ 11.593 millones, Uruguay le vendió al gigante asiático bienes por US$ 3.675 millones y le compró por US$ 2.268 millones, según datos de la Dirección Nacional de Aduanas.

Los intercambios comerciales entre China y Uruguay continúan su expansión. En 2022 las exportaciones del país sudamericano hacia el gigante asiático aumentaron un 12 % interanual, para alcanzar los 3.675 millones de dólares. ¡Muchas felicidades! pic.twitter.com/ncNVs1yuOU — Wang Gang (@embajadorcn_uy) February 4, 2023

Montevideo Portal