Eliminaron la prisión domiciliaria nocturna para Guillermo Besozzi, intendente de Soriano

La Justicia eliminó la medida de prisión domiciliaria nocturna que regía sobre el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, según informó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.

Aún rigen las medidas cautelares de prohibición de salir del país, fijación de domicilio y la obligación de presentarse una vez por semana ante las autoridades policiales.

El nacionalista está imputado como presunto autor responsable de reiterados delitos vinculados al tráfico de influencias y peculado, junto con más de veinte jerarcas de la intendencia.

Besozzi asumió la Intendencia de Soriano por cuarta vez el pasado 11 de julio. “Me voy a hacer cargo del departamento”, sostuvo en su ceremonia de asunción.

