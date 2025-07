“¡Serás cagón! Tenías que ser de Dolores”: el exabrupto de Besozzi y su pedido de disculpa

Política

El cambio de autoridades municipales en el departamento de Soriano dejó, más allá de lo ceremonial, una situación que generó incomodidad en la oposición y por la que el flamante intendente tuvo que disculparse.

El hecho ocurrió luego de que los nuevos ediles asumieran sus bancas en la Junta Departamental. En ese momento, el curul frenteamplista Damián Alonso anunció que seguiría muy de cerca la gestión de Besozzi, quien —como es de público conocimiento— se encuentra formalizado por siete presuntos delitos de corrupción durante su anterior gestión al frente del gobierno sorianense. Tal como informáramos, por esa razón se le habían impuesto medidas cautelares que le impedían ingresar a la propia sede Comunal, medida que fue dejada sin efecto apenas días antes de la nueva asunción de mando.

En declaraciones a MVD Noticias, Alonso contó que, luego de salir de la Junta, Besozzi se le acercó e intentó “apretarlo”, situación que el curul registró con su teléfono. Al notar que Alonso se disponía a grabar, el intendente lo insultó. “¡Serás cagón! Tenías que ser de Dolores”, fueron algunas de sus palabras.

#MVDNoticias ??



Polémica en Soriano luego de que el nacionalista Guillermo Besozzi, formalizado por siete delitos de corrupción por su anterior gestión comunal, increpó e insultó al edil frenteamplista Damián Alonso, porque al asumir su banca dijo que pondría especial atención a… pic.twitter.com/3FChN63Wch — MVD Noticias (@MVDNoticias) July 13, 2025

El registro circuló rápidamente y se hizo viral, lo que tuvo consecuencias durante el fin de semana, cuando Besozzi se trasladó a Dolores para participar de la asunción del nuevo Consejo Municipal.

Allí, la edila frenteamplista Luz de Alba García exigió al gobernante un desagravio a la comunidad.

“Esperamos una disculpa del señor intendente por lo que ha dicho de los doloreños en un video que anda circulando”, dijo la concejala.

“Si me tengo que disculpar, me disculpo, no tengo problemas”, dijo Besozzi, quien aseguró sentirse “bastante doloreño”. Además, pidió que la “hermosa fiesta de la democracia” que se estaba viviendo no se “echara a perder”.

“Lo cortés no quita lo valiente”, añadió el intendente, quien señaló que el registro se produjo en un cruce “mano a mano”. “Ya le pedí disculpas al edil, y él lo sabe”, dijo.