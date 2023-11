Eli Almic, Meri Deal, Mota, Miranda! y más: el Montevideo Late se hará el 16 de diciembre

Locales

El próximo sábado 16 de diciembre la Intendencia de Montevideo (IM) organizará una nueva edición del Montevideo Late, el festival que en 2022 convocó a más de 140.000 personas en dos días en la rambla de Punta Carretas.

Entre la lista de artistas confirmados están Matías Valdez, Eli Almic, Meri Deal, Mota y Miranda, entre otros.

La entrada será libre y gratuita, al igual que el año pasado.

El director de Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación de la IM, Federico Graña, indicó a Montevideo Portal que para esta edición del Late se “pensó más como una fiesta de cierre de fin de año” y “no tanto de festival como fue el año pasado”.

En tal sentido, esta edición será la “antesala” del inicio de la celebración de los 300 años de Montevideo, que se realizará el 19 y 20 del año próximo. “Nosotros lo vivimos como una antesala, como el paso previo para lo que va a hacer esa celebración; obviamente que tiene un diálogo con ella y hasta el nombre del late no fue inocente: tiene que ver con todas estas prácticas y todas las políticas que desarrolla la intendencia en conjunto con vecinas y vecinos [que] hacen latir la ciudad desde todo punto de vista”, expresó.

Así, señaló que la administración actual de la intendenta Carolina Cosse “tuvo el desafío enorme” de “enfrentarse” a un gobierno nacional “que le quitó el fondo de incentivo metropolitano que existía en periodos anteriores y que eran unas sumas de millones de dólares que esta esta administración no pudo tener”. A esto se le suma, detalló, el “bloqueo” al préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A pesar de estas trabas, de todas formas la IM pudo “hacer todo” lo que se comprometió a hacer, como obras de vialidad, limpieza, y el espacio público en general.

Al respecto, Graña resaltó el hecho de que este festival se realice “con un concepto de que lo gratuito y lo público puede ser de alto nivel de calidad”.

“Lo que tiene que ver con los servicios que se brindaron, el cuidado de las personas… Uno podría poner de ejemplo lo que pasó en Brasil ahora con el recital de Taylor Swift [en el que una fan falleció por el calor antes del concierto ya que había una intensa ola de calor y la organización no permitía entrar con botellas de agua]; en realidad fue una no planificación de una producción de un actor privado que prefirió no gastar agua en vez de prevenir esa situación, y eso a nosotros no nos pasó porque teníamos varios puntos de hidratación, cientos de voluntarios frente al escenario repartiendo agua frente a lo que pasa normalmente de que la gente se empuja, el calor, es verano, alguien puede sentirse mal y en ese escenario ahí nosotros cuidamos a las personas”, comentó el director.

En cambio, Graña recordó cuando, en el Montevideo Late de 2022, La Vela Puerca hizo una pausa durante su espectáculo para defender a una adolescente que estaba siendo acosada. “Nosotros los llamamos de producción [diciendo] que teníamos una adolescente en estado de shock con su hermano, porque le habían toqueteado a la gurisa, le querían pegar a él por salir a defender, y La Vela cortando diciéndole a toda la gente que estaba ahí —que en ese momento eran casi 70.000 personas— que había gente que se creía lista y que estaba de viva y que en realidad lo único que estaba haciendo era dañar a otros”, puntualizó el jerarca de la IM.