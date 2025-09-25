El video clave que puede dar un giro en caso Mutio y declararlo inocente, según Williman

Judiciales

Juan Raúl Williman, defensa de Martín Mutio —quien está condenado a 15 años de prisión por su presunta responsabilidad en un cargamento de cocaína incautado en el puerto de Hamburgo en 2019—, volvió a insistir sobre un video que podría girar el curso de la investigación y determinar que su cliente es inocente.

Según el abogado penalista, una investigación en Bélgica señalaría que en la investigación en Uruguay hubo testigos falsos. En diálogo con Informativo Carve, Williman ahondó sobre la revisión que presentó ante la Suprema Corte de Justicia, con la que podría argumentar que el contenedor del empresario uruguayo fue cargado con droga mediante “contaminación rip-off”.

“Las afirmaciones de varios testigos son que por la forma en que quedó cargado entre otros dos contenedores y sin posibilidad de acceso es imposible que haya habido una contaminación posterior, lo que llevaba indudablemente a la conclusión de que fue cargado en Uruguay”, explicó el abogado.

Sin embargo, el video que Williman pide a la Justicia de Bélgica podría ser una prueba —además de la que proporcionó desde la Aduana de Alemania— para mostrar “cómo acceden muy rápidamente y muy fácilmente al contenedor”, así como también “lo abren y le sacan la droga”.

Williman afirma que tanto la Justicia de Bélgica como la de Alemania determinaron que el acceso al contenedor de Mutio es de “absoluta facilidad” como para “llevárselos y devolverlos a tiempo”.

En paralelo, la Justicia belga lleva a cabo una investigación sobre tres individuos que podrían ser condenados por haber “contaminado” tres contenedores, entre ellos uno de Mutio.

Williman le pidió a Enrique Rodríguez, el fiscal a cargo de la causa por la que Mutio fue condenado a 15 años, que analizara los videos, ya que confirman que “las declaraciones que realizaron varios testigos en el juicio no son ciertas”. Por ejemplo, que “el contenido era inaccesible”.

Para acceder a los videos, se debe hacer un pedido formal de Estado a Estado a través de Cooperación Penal Internacional, que podría realizar la Fiscalía General de la Nación.

La defensa de Mutio espera que la sentencia recaiga en Bélgica para poder dar un giro a la investigación y aportar otras pruebas que podrían demostrar la inocencia del uruguayo.

Según Williman, si en Bélgica condenan a los tres detenidos de contaminar contendedores mediante “rip-off” en un puerto intermedio, la sentencia sería “irreconciliable” con la de la Justicia de Uruguay.

“En Uruguay condenan a Mutio y en Bélgica condenan a los mismos belgas por cargar el cargamento”, explicó.

El rip off: una modalidad conocida por las autoridades

Esta modalidad —frecuente en el tráfico internacional de estupefacientes— consiste en contaminar contenedores en tránsito sin conocimiento ni participación del exportador ni del importador. En el caso investigado en Bélgica, tres personas fueron detenidas por manipular la carga en un puerto intermedio y están siendo procesadas por su presunta vinculación con la misma operación que derivó en la condena de Mutio.

“El sistema judicial belga concluye que hubo intervención externa sobre el contenedor, lo que deja en evidencia una posible contradicción con la sentencia uruguaya, que se basó en la imposibilidad de acceso al mismo”, explicó Williman.