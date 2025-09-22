Caso Mutio: defensa exige a Uruguay pedir video clave a la Justicia belga

Locales

La defensa de Martín Mutio, condenado a 15 años de prisión por su presunta responsabilidad en un cargamento de cocaína incautado en el puerto de Hamburgo en 2019, solicitó formalmente a la Justicia que active un pedido de cooperación internacional para acceder a un video clave en poder de las autoridades judiciales belgas. Según su abogado, Juan Raúl Williman, dicho material audiovisual contradice el principal argumento utilizado para sustentar la condena.

Un video que podría cambiar la causa

“El video muestra cómo tres personas manipulan el contenedor atribuido a Mutio, lo sustraen y lo reintegran horas después. Es evidencia directa de que sí existía acceso al contenedor, lo cual desmiente el núcleo del razonamiento judicial en Uruguay”, afirmó Williman. El abogado subrayó que el material está en manos de la Policía Judicial Aduanera de Bélgica, en el marco de una investigación sobre una red de narcotráfico que opera mediante la técnica conocida como rip off.

El rip off: una modalidad conocida por las autoridades

Esta modalidad —frecuente en el tráfico internacional de estupefacientes— consiste en contaminar contenedores en tránsito sin conocimiento ni participación del exportador ni del importador. En el caso investigado en Bélgica, tres personas fueron detenidas por manipular la carga en un puerto intermedio, y están siendo procesadas por su presunta vinculación con la misma operación que derivó en la condena de Mutio.

“El sistema judicial belga concluye que hubo intervención externa sobre el contenedor, lo que deja en evidencia una posible contradicción con la sentencia uruguaya, que se basó en la imposibilidad de acceso al mismo”, explicó Williman.

Obstáculos para acceder a la prueba

La defensa asegura que no puede acceder directamente al video, ya que se trata de evidencia oficial bajo custodia judicial. La Justicia belga, según dijo el abogado, ya notificó que solo entregará el material si existe un pedido formal de cooperación internacional por parte del Estado uruguayo.

“Lo que reclamamos es que Uruguay active ese canal de cooperación. No estamos discutiendo la sentencia ni buscando privilegios, sino solicitando que se incorpore una prueba que ya existe, que es legítima y que puede modificar sustancialmente el análisis del caso”, remarcó Williman.

Implicancias jurídicas y diplomáticas

El reclamo abre interrogantes sobre la coordinación entre sistemas judiciales de distintos países frente a delitos transnacionales. En este caso, la posible existencia de dos investigaciones paralelas —una en Uruguay y otra en Bélgica— con conclusiones divergentes sobre los hechos, podría derivar en una situación de doble contradicción procesal, algo inusual, pero jurídicamente relevante.

Además, si se comprobara que el contenedor fue efectivamente manipulado por terceros en tránsito, se pondría en tela de juicio la cadena de custodia y, en consecuencia, la validez del juicio que llevó a la condena.

Un llamado a revisar el proceso

El equipo defensor ya presentó esta información ante la Fiscalía General de la Nación y en el marco del proceso de revisión. La solicitud va más allá del caso individual: plantea la necesidad de garantizar que los tribunales uruguayos consideren todos los elementos disponibles antes de ratificar una sentencia tan grave.

Por ahora, la pelota está en la cancha de la Justicia uruguaya, que deberá decidir si accede a la solicitud de cooperación internacional. De hacerlo, el caso podría dar un giro significativo. De no hacerlo, quedarán abiertas preguntas sobre la voluntad institucional de incorporar pruebas externas en causas de narcotráfico transnacional.