El recuerdo de una colega sobre el hombre baleado en Nuevo París: “Él amaba ser médico”

Natalia Parma, colega de Nelson Cúneo, habló sobre cómo recuerda al médico de 61 años que fue asesinado en Nuevo París.
“Lo que más destacábamos de él eran sus ganas de vivir, su buen humor, como compañero él transmitía una energía muy particular, porque siempre estaba contento”, dijo la profesional de la salud a Subrayado (Canal 10), visiblemente emocionada, sobre su compañero de trabajo.
Según rememoró, las guardias con él eran “muy divertidas, muy amenas”. “Él generaba, con su presencia, ese espíritu de estar unidos, de cuidarnos”, expresó Parma.
Al respecto, describió a Cúneo como un profesional “dedicado totalmente” que no tenía “ninguna perspectiva” de retirarse todavía.
“Siempre era la persona que lograba unir todo y que lográbamos trabajar mejor. Él amaba ser médico, por sobre todas las cosas”, sintetizó la médica sobre su colega, que —según dijo al citado medio— trabajaba en la puerta de emergencia de la Médica Uruguaya.
Tal como informáramos, el hombre fue encontrado en los pasajes 145 y 146, herido de arma de fuego. Según reportes oficiales, habría sido herido en un intento de rapiña al salir de un almacén.
El Colegio Médico del Uruguay informó luego acerca de la identidad de la víctima. La institución expresó “su honda consternación y solidaridad con la familia, amistades y compañeros”.
La Policía hizo allanamientos por el crimen, y se mantiene la hipótesis de que mataron a Cúneo para rapiñarlo.
