Un hombre de 61 años fue asesinado de un disparo en Nuevo París; lo habrían rapiñado

El hecho ocurrió en los pasajes 145 y 146, por las calles General Hornos y Emancipación. El hombre fue encontrado muerto.

12.11.2025 19:05

Un hombre de 61 años fue asesinado este miércoles en el barrio Nuevo París, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales.

El hecho ocurrió en los pasajes 145 y 146, por las calles General Hornos y Emancipación. El hombre fue encontrado herido de arma de fuego, muerto.

Vecinos de la zona declararon haber escuchado el disparo. Según el medio citado, la víctima era un militar retirado y habría sido herido en un intento de rapiña al salir de un almacén.

Trabajó Policía Científica y el caso ya pasó a Fiscalía.


