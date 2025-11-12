Policiales

Un hombre de 61 años fue asesinado de un disparo en Nuevo París; lo habrían rapiñado

Un hombre de 61 años fue asesinado este miércoles en el barrio Nuevo París, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales.

El hecho ocurrió en los pasajes 145 y 146, por las calles General Hornos y Emancipación. El hombre fue encontrado herido de arma de fuego, muerto.

Vecinos de la zona declararon haber escuchado el disparo. Según el medio citado, la víctima era un militar retirado y habría sido herido en un intento de rapiña al salir de un almacén.

Trabajó Policía Científica y el caso ya pasó a Fiscalía.