El proyecto de represa que diseñó Manini con Fernández Huidobro pero nunca se concretó

Política

Por Joaquín Symonds

joaquinsymonds

El déficit hídrico, en particular la falta de agua en el río Santa Lucía que provoca que OSE no tenga la suficiente cantidad para abastecer al área metropolitana con normalidad, ha provocado todo tipo de consecuencias políticas. El oficialismo apunta al Frente Amplio por no haber hecho las inversiones cuando gobernó a nivel nacional, mientras que la coalición de izquierda argumenta que las actuales autoridades tomaron medidas tardías.

Entre ese cruce de opiniones fue que el expresidente José Mujica declaró el pasado martes ante la prensa que el problema del agua se tendría que haber “enfrentado mucho antes”. “Cuando hablamos de presupuesto, siempre estamos tirando la frazada de un lado para el otro; todo el mundo la disputa y a veces le erramos en las prioridades”, reconoció el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP).



Durante los gobiernos frenteamplistas hubo algunas iniciativas que buscaban generar soluciones para el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana. El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, contó a Montevideo Portal que ni bien asumió como comandante en jefe del Ejército en 2015, lo llamó el exministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro para hacer un plan que atendiera la falta de agua de aquel entonces.

“Ese año hubo una seca y según los cálculos que hacía el ministro llegamos a estar a menos de 15 días de quedarnos sin agua, pero empezó a llover lindo ahí por el mes de junio”, agregó el legislador y contó que recorrió Aguas Corrientes tras la invitación del alcalde Álvaro Alfonso.

“Era agua hecha un chocolate. Remaba y no avanzaba el bote. Era un desastre la situación”, rememoró Manini Ríos, quien explicó que con esos elementos el Ejército elaboró un plan y se lo presentó a Fernández Huidobro.

Sin embargo, al poco tiempo, el exsecretario de Estado le comunicó a Manini Ríos que no contaba con los recursos y tampoco con los apoyos políticos para llevar a los hechos el proyecto que estaba en papel. “Esa fue la respuesta y quedó ahí, porque llovió y nadie más se acordó”, indicó el senador, quien calificó aquel proyecto como “la semilla del proyecto Casupá”, que cinco años después presentó el presidente saliente Tabaré Vázquez al electo, Luis Lacalle Pou.



De igual modo, comentó que a su entender no sería del todo viable implementar una solución de este tipo ahora, dado que todo dependería del río Santa Lucía. “Hay que tener otra fuente alternativa, aunque no se use nunca o se use en casos ocasionales”, consideró Manini Ríos, y agregó: “Una toma de agua del mismo lugar se va a terminar secando”.

En ese sentido, el líder de Cabildo Abierto concuerda con Lacalle en que apostar todas las fichas a un mismo río sería inadecuado.



Sobre el proyecto Neptuno que anunció este Gobierno, que implica tomar agua del Río de la Plata, el legislador comentó que no está de acuerdo con la fuente de financiación —que es privada—, pero reconoció que es necesario disponer de una solución de este tipo. “Habría que tener los dos, tal vez la de Casupá también”, dijo Manini.

Por Joaquín Symonds

joaquinsymonds