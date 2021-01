El problema de venta de pasajes sin autorización de Buquebus que dejó varados en Argentina

Locales

Un grupo de uruguayos quedó varado en Argentina por haber comprado pasajes a Buquebus cuando en realidad la empresa no tenía autorización para viajar en enero, aseguraron a Montevideo Portal desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Los uruguayos que quedaron varados en Argentina mostraron su molestia en redes sociales, principalmente porque desde el gobierno se había afirmado que podrían ingresar al país quienes tuvieran sus pasajes comprados antes del 16 de diciembre.

El problema surgió porque Buquebus no obtuvo su permiso para viajar en enero y, sin embargo, vendió con antelación pasajes para frecuencias de este mes. Según supo Montevideo Portal, Buquebus debe presentar su plan de frecuencias para cada mes y luego el MTOP decide si autoriza o no ese plan. El plan de frecuencias de diciembre se autorizó, pero no así el de enero. Sin embargo, la empresa vendió pasajes para presuntas frecuencias de enero que no salieron.

El director interino de la división de Transporte del MTOP, Carlos Flores, afirmó a Montevideo Portal que "no fueron autorizadas" las frecuencias de enero y "a pesar de eso" Buquebus vendió pasajes para estas fechas.

Por este motivo, al menos quedaron cancelados los viajes desde Buenos Aires a Uruguay que Buquebus había fijado hasta el 10 de enero. Probablemente, luego de los anuncios que el gobierno podría dar esta semana sobre nuevas medidas contra el coronavirus, surjan novedades sobre fechas de regreso.

Según supo Montevideo Portal, no hay personas que quieran ir a Argentina que hayan quedado varadas en Uruguay porque Buquebus sí salió rumbo a Buenos Aires. Un primer viaje desde Uruguay a Argentina se hizo este lunes y está planeado otro para el próximo jueves. Sin embargo, estos barcos solo pueden regresar con la tripulación.

