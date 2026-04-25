El primer ministro electo de Hungría acusó a oligarcas de desviar dinero a Uruguay

Montevideo Portal

Péter Magyar, quien fue electo como primer ministro para terminar con el mandato de 16 años de Viktor Orbán en Hungría, denunció que “oligarcas vinculados” al ultranacionalista “transfieren miles de millones de forintos”, la moneda local, a varios “países lejanos”, entre ellos Uruguay.

“Me consta que la Administración Nacional de Impuestos y Aduanas (NAV), basándose en reportes bancarios, ha suspendido varias transferencias de alto valor vinculadas al círculo de Antal Rogán bajo sospechas de lavado de dinero”, escribió en X el actual jefe de gobierno. “Insto a que la dirección de la NAV congele de inmediato esos fondos robados”, añadió.

Rogán controla los servicios de inteligencia y comunicaciones bajo el gobierno de Orbán.

Además de Uruguay, los oligarcas envían dinero a los Emiratos Árabes Unidos y a Estados Unidos, entre otras naciones.

Magyar continuó y afirmó que también sabe que esas personas “comenzaron a vender TV2 y otros medios de comunicación a precios inferiores a los del mercado”. Esto incluye al “buque insignia de propaganda” vinculado a Rogán, Lounge Event Kft.

El primer ministro electo llamó a los inversores responsables, tanto de su país como internacionales, para que “se abstengan de adquirir activos vinculados a la mafia”. Si lo hacen, podrían “enfrentarse” a la Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos, aseguró.

Finalmente, el político húngaro sostuvo que se le informó que “varias familias de oligarcas ya se fueron” de su país, incluida la Mészáros, que tiene un vínculo cercano a Orbán (István Laszlo y János Mészáros integran la alcaldía del pueblo de Felcsut), quienes se dirigirán a Dubái “en los próximos días”.

“Según reportes, varias familias influyentes de oligarcas ya retiraron a sus hijos del colegio y están contratando personal de seguridad para su salida”, finalizó.

Con información de AFP