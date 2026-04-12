Péter Magyar es el nuevo primer ministro de Hungría tras vencer al ultranacionalista Orbán

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Hungría tiene nuevo primer ministro y se trata del opositor conservador Péter Magyar. El actual jefe de gobierno, el ultranacionalista Viktor Orbán, ha reconocido a Magyar como ganador de las elecciones legislativas de este domingo.

El partido oficialista Fisdez de Orbán obtuvo 56 de los 199 escaños con el 60% de los sufragios escrutados, según informó EFE. Por su parte, el partido opositor de Magyar, Tisza, logró 136.

Péter Magyar, futuro jefe de gobierno de Hungría, tiene 45 años, es jurista y desde hace más de un año se ubicaba en el primer lugar de las encuestas de opinión.

Cuenta con un discurso anticorrupción y una imagen más actual que se diferencia de la del actual primer ministro Orbán, que tiene 62 años de edad y 16 años en el poder.

El jurista se define como dirigente conservador, defensor de la familia, la nación y el cristianismo, sin embargo, cuenta con una postura mas orientada a Europa y menos rígida que la de Orbán.

EFE